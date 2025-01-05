SAĞLIKTA KRİZ BÜYÜYOR: AİLE HEKİMLERİNDEN PROTESTO ADIMI

Yönetmelikteki değişikliklerin aile hekimlerinin çalışma koşullarını olumsuz etkilediğini belirten hekimler, daha önceki eylemlerle de seslerini duyurmuştu. Yeni düzenlemelerin, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve hekimlerin iş yükünü daha da artıracağına dair endişeler taşıyan aile hekimleri, bu protestolarla yetkililere taleplerini iletmeyi hedefliyor. Yapılan açıklamalara göre, iş bırakma eylemi sırasında sadece acil hizmetler ve zorunlu durumlar için sağlık hizmeti sunulacak.

Aile hekimlerinin düzenlediği bu tür eylemler, sağlık politikaları üzerine ciddi tartışmalara yol açarken, sağlık çalışanlarının haklarını savunma noktasında toplumsal desteği de gündeme taşıyor. Hem sağlık çalışanları hem de vatandaşlar için önemli bir dönüm noktası olan bu eylemler, yönetmelik değişikliklerinin gözden geçirilmesi çağrılarını güçlendiriyor.

Aile Hekimleri Yeniden İş Bırakıyor: Sağlık Sistemi Şimdi de 6-10 Ocak’ta Duruyor

Aile Sağlık Merkezi çalışanları, Aralık ayında gerçekleştirdikleri iş bırakma eyleminin ardından, bu kez bir kez daha iş bırakma kararı almış durumda. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin iptal edilmesi talebiyle gerçekleştirilecek olan bu eylem, 6 Ocak Pazartesi günü başlayıp, 10 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek. Türkiye genelindeki 81 ildeki Aile Sağlık Merkezi çalışanları, söz konusu tarihlerde iş bırakacak.

Sağlıkta Kriz Derinleşiyor: Aile Hekimleri 5 Gün Süreyle İş Bırakacak

Bu iş bırakma eylemi, sadece aile hekimleriyle sınırlı kalmayacak. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunulduğu Aile Sağlık Merkezleri’nde görev yapan aile hekimleri, 5 gün boyunca iş bırakacak ve bu eyleme destek veren sağlık çalışanları da olacak. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde görevli olan hekimler ve diğer sağlık personelleri, 8 Ocak Çarşamba günü bir gün süreyle iş bırakacaklar.

Bu protesto, aile hekimlerinin daha önce de gerçekleştirdiği iş bırakma eylemlerinin üçüncüsü olacak. Aile hekimleri, daha önce 5-7 Kasım tarihleri arasında üç gün süresince, ardından ise 2-6 Aralık tarihleri arasında beş gün boyunca iş bırakmışlardı. Yeni eylem, bu sürecin bir devamı niteliği taşıyor ve sağlık çalışanlarının haklarını savunmak adına önemli bir adım olarak görülüyor.