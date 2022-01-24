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Bayrampaşa sapığı yakalandı

Bayrampaşa sapığı yakalandı
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24 Ocak 2022 - 9:17

Bayrampaşa sapığı yakalandı

Bayrampaşa sapığı yakalandı

Bayrampaşa’da yolda yürüyen kadınların cep telefonuyla görüntüsünü çektiği iddia edilen Pakistan uyruklu M.S. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Bazı sosyal medya hesaplarında, yolda yürüyen kadınların cep telefonuyla çekilen görüntüleri yayınlandı. Görüntü çekilen yerlerin İstanbul Bayrampaşa’da olduğunun anlaşılması üzerine Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Paylaşım yapılan hesaplar üzerinde yapılan incelemede, görüntüleri Pakistanlı M.S.’nin (35) çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı ve buradan da yayıldığı belirlendi. Orta Mahalle’de bir işyerinde çalıştığı saptanan M.S. düzenlenen operasyonla yakalandı. M.S.’nin Emniyet’teki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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