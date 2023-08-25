Rusya’dan ‘beklenen görüşme’ye dair yeni açıklama! Erdoğan ve Putin…

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yüz yüze görüşmesine ilişkin soruyu yanıtladı.En yakın zamanda görüşmenin gerçekleşeceğini duyuran Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin’in yakında görüşeceğine dair bir anlayış mevcut” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Eylül ayı içerisinde Hindistan’da G-20 toplantısı, ABD’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Bu yoğunluk içerisinde fırsat bulursak Sayın Putin ile yüz yüze bir araya gelip konuşacağız. Yakında Dışişleri Bakan’ım bir Rusya seyahati yapabilir. Çünkü bu işin yüz yüze olması büyük önem arz ediyor ve bu şekilde neticeyi almak çok daha isabetli olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.