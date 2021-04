Uçankuş TV’de Büyük Kavga! Can Tanrıyar Hastanelik Oldu.

REKLAM ALANI (300x250px) Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Alacaklarını almak için kanala giden çalışanlar ile Can Tanrıyar arasında kavga çıktı. Çıkan kavgaya Tanrıyar’ın oğlu Anılcan Tanrıyar da dahil oldu.

Uçankuş TV’ye gelen çalışanlarla ağız dalaşına girip hakaretler yağdıran Can Tanrıyar, çalışanlar tarafından darp edilip hastanelik oldu.

UçanKuş TV’de Neler Yaşandı?

Medyaradar’da yer alan habere göre, Can Tanrıyar’ın sahibi olduğu Uçankuş Medya’da son günlerde ilginç gelişmeler yaşanıyor. İnternet ve TV yayınlarıyla yayın hayatını sürdüren Uçankuş Medya, bugün yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamayan çalışanların hak arayışına sahne oldu.

Can Tanrıyar tarafından işten çıkartılan 80 kişiden 50’si bugün kanalın Maslak 1453 yerleşkesi içinde bulunan binasına gitti.

Alacakları konusunda Can Tanrıyar ve oğlu Anılcan Tanrıyar ile konuşmaya çalışan personel arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Alacaklarını isteyen çalışanlara olumsuz yanıt veren Can Tanrıyar’a tepkiler artınca bir anda arbede yaşandı. Çıkan arbedede Can Tanrıyar ve oğlu Anılcan aldıkları yumruk darbeleri sonrasında yakınları tarafından televizyon binasından kaçırılarak hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaşananlarla ilgili tutanak tuttular. Can Tanrıyar’ın oğlu ile birlikte karakola gidip ifade verdiği öğrenildi.

Geçtiğimiz aylarda maddi sorun yaşayan Uçan Kuş TV’nin uydu yayını kesilmiş, Youtube üzerinden yayını devam etmişti.

Maaşlarının bir kısmını elden alan 130 çalışan, kanal yönetimi tarafından bu tutarların ödenmemesi nedeniyle noterden ihtar göndermiş aynı zamanda SGK’ya şikâyette bulunmuştu.