HAFTANIN EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye’de televizyon izleyicisinin reyting savaşlarıyla dolu Prime Time saatlerinde ekran başında en çok tercih ettiği diziler belli oldu. 9 – 25 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki 20+ABC1 reyting verilerine göre en çok izlenen 10 yapım sıralandı. Zirvede bu hafta da değişiklik yaşanmadı. Kanal D’nin Uzak Şehir dizisi, iki puanlık düşüşe rağmen liderliğini korumayı başardı.

İşte haftanın en çok izlenen dizileri ve reyting sıralaması…

1. Uzak Şehir – 13,40 reyting

Kanal D’nin reyting rekortmeni Uzak Şehir, küçük bir düşüş yaşamasına rağmen yine haftanın en çok izlenen dizisi oldu. Dizi, rakiplerine fark atarak zirvedeki yerini korudu.

2. Kızılcık Şerbeti – 9,91 reyting

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu hafta uzun zaman sonra ilk kez tek haneli reyting rakamlarına geriledi.

3. Eşref Rüya – 8,33 reyting

Kanal D’nin yeni gözdesi Eşref Rüya, Çağatay Ulusoy etkisiyle hızlı yükselişini sürdürerek üçüncü sıradaki yerini korudu.

4. Teşkilat – 6,86 reyting

Aksiyon ve strateji severlerin tercihi olan Teşkilat, dördüncü sırada yer aldı.

5. Kral Kaybederse – 5,09 reyting

Psikolojik dram ögeleriyle dikkat çeken Kral Kaybederse, beşinci sıraya yerleşti.

6. Sahipsizler – 4,97 reyting

Yayın hayatına yeni başlayan Sahipsizler, sürpriz şekilde üst sıralarda kendine yer buldu.

7. Gönül Dağı – 4,83 reyting

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, bu sezonki en düşük reytingini alarak dikkat çekti.

8. Kuruluş Osman – 4,39 reyting

Tarihi yapımlar arasında öne çıkan dizi, bu hafta da ilk 10 içinde kalmayı başardı.

9. Siyah Kalp – 4,36 reyting

İlk sezonuyla yoluna devam eden Siyah Kalp, 9. sırada listede yer aldı.

10. Bahar – 4,21 reyting

Sevilen karakteriyle güçlü bir başlangıç yapan Bahar, bu hafta listeye son sıradan girdi.

SEKTÖRDE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞLER VE YÜKSELİŞLER

Kızılcık Şerbeti’nin düşüşü, Eşref Rüya’nın hızlı yükselişi ve Gönül Dağı’nın sezonun en düşük reytingini alması dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Televizyon dünyasında rekabet tüm hızıyla devam ederken, izleyicinin tercihlerindeki değişim de reytinglere yansıyor.