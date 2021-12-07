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Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti!

Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti!
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03 Aralık 2021 - 16:31

Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti!

 

 

Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği ‘Rüya’ karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Melisa Şenolsun, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Şenolsun, mini etekli pozuyla büyük beğeni topladı.

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti! - Sayfa 1

Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu’nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı ‘Rüya’ karakteriyle dikkat çeken ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti! - Sayfa 2

Instagram’da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Şenolsun, doğal güzelliği ve iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti! - Sayfa 3

25 yaşındaki İzmirli oyuncu, Masumlar Apartmanı’nın ikinci sezonuna dahil olarak izleyiciyi heyecanlandırmıştı.

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti! - Sayfa 4

Ancak reytinglerde istenilen orana ulaşılamadığı ve Şenolsun’un diziden ayrılacağı konuşuluyor.

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti! - Sayfa 5

Güzel oyuncu bir dergi çekimi için objektiflerin karşısına çekti.

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti! - Sayfa 6

Cesur kıyafet tercihleri ve pozlarıyla isminden sıkça söz ettiren Şenolsun, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti! - Sayfa 7

Güzel oyuncunun süper mini eteğiyle verdiği poza beğeni yağdı.

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti! - Sayfa 8

İşte Melisa Şenolsun’un o paylaşımı…

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti! - Sayfa 9
Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti! - Sayfa 10

Başarılı oyuncunun öne çıkan diğer paylaşımları ise şöyle;

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti! - Sayfa 11
Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti! - Sayfa 12
Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti! - Sayfa 13
Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti! - Sayfa 14
Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti! - Sayfa 15
Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti! - Sayfa 16
Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti! - Sayfa 17
Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti! - Sayfa 19
Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti! - Sayfa 20
Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti! - Sayfa 21
Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti! - Sayfa 22
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