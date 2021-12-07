Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti!
Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği ‘Rüya’ karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Melisa Şenolsun, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Şenolsun, mini etekli pozuyla büyük beğeni topladı.
Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu’nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı ‘Rüya’ karakteriyle dikkat çeken ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Instagram’da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Şenolsun, doğal güzelliği ve iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.
25 yaşındaki İzmirli oyuncu, Masumlar Apartmanı’nın ikinci sezonuna dahil olarak izleyiciyi heyecanlandırmıştı.
Ancak reytinglerde istenilen orana ulaşılamadığı ve Şenolsun’un diziden ayrılacağı konuşuluyor.
Güzel oyuncu bir dergi çekimi için objektiflerin karşısına çekti.
Cesur kıyafet tercihleri ve pozlarıyla isminden sıkça söz ettiren Şenolsun, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Güzel oyuncunun süper mini eteğiyle verdiği poza beğeni yağdı.
İşte Melisa Şenolsun’un o paylaşımı…
Başarılı oyuncunun öne çıkan diğer paylaşımları ise şöyle;