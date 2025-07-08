Sabancı’dan Barış Sinyali: Sadıka Yeniden Ailede

2008–2009 yıllarında ünlü sanatçı Cenk Eren ile yaşadığı ilişki nedeniyle Sabancı ailesinden dışlanan Sadıka Sabancı, tam 15 yıl sonra aile fotoğrafında yeniden yer aldı.

O dönemde evlilik hazırlığı yaptığı Cenk Eren’le ilişkisi nedeniyle ailesiyle bağları kopan Sadıka Sabancı, 2009 yılında Eren’den ayrıldıktan sonra kameraların önünden uzaklaştı. Hatta çocuklarının 2011 ve 2012 yıllarında gerçekleşen düğünlerine dahi katılmamıştı.

Ancak aradan geçen uzun yılların ardından buzlar eridi. Sadıka Sabancı, geçtiğimiz günlerde İtalya’da tatilde olan Sabancı ailesinin evde çektirdiği toplu aile fotoğrafında yer aldı. Aile üyeleri arasında yer alan Ali Sabancı’nın eşi Vuslat Doğan Sabancı, boşanma sürecinde olduğu için fotoğrafta bulunmazken, Sadıka Sabancı’nın kadraja dahil edilmesi dikkat çekti.

Sabancı ailesinin 15 yıl sonra yeniden bir araya gelmesini gösteren bu fotoğraf, “Sadıka Sabancı aileye döndü” yorumlarına neden oldu. Gelişme, yıllar süren kırgınlığın sona erdiğine ve aile içi ilişkilerin yeniden tesis edildiğine dair önemli bir sinyal olarak değerlendirildi.