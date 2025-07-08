Paris’te Olay: Cardi B, Karga ile Moda Haftasına Katıldı

Dünyaca ünlü rap yıldızı Cardi B, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Schiaparelli defilesine damga vurdu. Ünlü şarkıcı, defileye elinde canlı bir karga ile katılarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Moda dünyasının gözdesi haline gelen Paris Couture Week, bu yıl yine sürprizlerle başladı. Schiaparelli markasının görkemli defilesinde boy gösteren Cardi B, elinde canlı bir karga ile yürüyerek adeta şov yaptı. Siyah boncuklarla süslenmiş heykelsi elbisesi ve dikkat çeken saç modeliyle podyumun en çok konuşulan ismi oldu.

Cardi B’nin bu performansı sadece moda değil, sanat dünyasında da büyük yankı uyandırdı. Rapçinin “en yakın arkadaşım” dediği karga, sahnede birkaç kez kanat çırparak izleyicilere sürreal bir deneyim yaşattı. Defile sırasında görevliler, izleyicilerden sessiz olmalarını rica etti.

Karga temalı kıyafetinin, sanatçının yakında çıkacak olan “Am I the Drama?” adlı albümüne gönderme olduğu düşünülüyor. Ünlü tasarımcı Elsa Schiaparelli’nin sürreal stilinden esinlenen bu performans, hem moda tutkunlarını hem de müzikseverleri büyüledi.

Cardi B’nin sahneye taşıdığı bu sıra dışı detay, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Binlerce kişi tarafından paylaşılan kareler, “moda dünyasında yeni bir dönem mi başlıyor?” yorumlarına neden oldu.