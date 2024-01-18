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İbrahim Tatlıses’in gelininin ayna pozu olay oldu!

İbrahim Tatlıses’in gelininin ayna pozu olay oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Ocak 2024 - 13:14
İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna ile evliliğinden olan oğlu İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor.

İbrahim Tatlıses'in gelininin ayna pozu olay oldu! 'Giyinmeyi unutmuş' - Sayfa 1

İdo Tatlıses ile uzun süreli birlikteliklerini 2021 yılında nikah masasına taşıyan Yasemin Şefkatli şimdilerde ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor.

İbrahim Tatlıses'in gelininin ayna pozu olay oldu! 'Giyinmeyi unutmuş' - Sayfa 2

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses’in karısı Yasemin Şefkatli sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

İbrahim Tatlıses'in gelininin ayna pozu olay oldu! 'Giyinmeyi unutmuş' - Sayfa 3

Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa son pozuyla adından söz ettirdi. İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan Şefkatli ayna karşısında poz verdi.

İbrahim Tatlıses'in gelininin ayna pozu olay oldu! 'Giyinmeyi unutmuş' - Sayfa 4

Sadece tişört ile poz veren Yasemin Şefkatli’nin bu paylaşımına ‘Giyinmeyi unutmuş’ gibi yorumlar yapıldı.

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