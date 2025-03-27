RUTTE’DEN TÜRKİYE VURGUSU

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin NATO için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti. Ukrayna-Rusya savaşı, Avrupa-ABD ilişkileri ve NATO’nun geleceği üzerine önemli mesajlar veren Rutte, “Türkiye gibi ülkeler olmadan Avrupa’nın savunmasını hayal etmek mümkün değil,” dedi.

Açıklamalarıyla küresel güvenlik gündemini değerlendiren Rutte, ABD’nin nükleer şemsiyesinin Avrupa’nın güvenliğinde hala vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE’NİN NATO’YA KATKISI STRATEJİK DÜZEYDE

Rutte, konuşmasında başta Türkiye olmak üzere İngiltere, Kanada, Norveç, İzlanda ve ABD’nin NATO bünyesindeki kritik rollerine işaret etti. Türkiye’nin jeopolitik konumu, askeri gücü ve bölgesel krizlerdeki etkinliğiyle NATO’nun doğu kanadındaki caydırıcılık kapasitesine büyük katkı sağladığını ifade etti.

“Türkiye gibi ülkeler olmadan Avrupa’nın savunmasını düşünmek mümkün değil. Onlar NATO’nun caydırıcılık ve savunma mimarisinin bel kemiğini oluşturuyor.”

Rutte’nin bu sözleri, son dönemde Türkiye’nin NATO içerisindeki rolüne dair zaman zaman yapılan eleştirilerin aksine güçlü bir sahiplenme mesajı olarak yorumlandı.

“AMERİKA’NIN NÜKLEER ŞEMSİYESİ VAZGEÇİLMEZ”

Konuşmasının devamında, NATO’nun varlığını sürdürebilmesi için ABD’nin rolünün belirleyici olduğuna dikkat çeken Rutte, “Güvenliğimizin nihai garantörü olan Amerika’nın nükleer şemsiyesinin yerini hiçbir şey tutamaz,” dedi.

ABD ile Avrupa arasında zaman zaman yaşanan görüş ayrılıklarına rağmen, NATO’nun hem Avrupa hem de Kuzey Amerika’nın ortak savunması için hâlâ tek geçerli yapı olduğunun altını çizdi.

TRANSATLANTİK BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ GEREK

Mark Rutte, konuşmasında küresel güvenlik sorunlarının büyüklüğüne dikkat çekerek, bu sorunların hiçbir ülkenin tek başına üstesinden gelemeyeceği kadar karmaşık olduğunu belirtti. “Ne Avrupa ne de ABD için tek başına hareket etme zamanı değildir,” diyen Rutte, transatlantik birliğin ve iş birliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu bağlamda, NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını artırarak kendi yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin altını çizdi.

“TRUMP NATO’YA BAĞLILIĞINI NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYDU”

ABD’nin NATO’ya olan bağlılığı konusunda bir endişesi olmadığını dile getiren Rutte, “Başkan Donald Trump ile iki hafta önce Beyaz Saray’da ve Capitol Hill’de yaptığım görüşmelerde, güçlü bir NATO’ya olan bağlılığı net bir şekilde duydum,” ifadelerini kullandı.

Trump’ın NATO’yu destekleyen açıklamaları, ABD Kongresi’ndeki iki partili destek ve Amerikan halkının yüzde 75’inin NATO lehine olan tutumu, Rutte’ye göre ittifakın geleceği adına umut verici.

RUSYA HALA EN BÜYÜK TEHDİT

NATO Genel Sekreteri, Ukrayna savaşına ilişkin endişeleri de gündeme taşıdı. Savaşın ne şekilde sona ereceği öngörülemese de, Rutte’ye göre Rusya uzun vadede Avrupa’nın en büyük ve en doğrudan tehdidi olmaya devam edecek.

“Rusya savunma harcamalarını artırıyor, savaş ekonomisine geçiş yapıyor. Bu da bize gösteriyor ki; barış ortamı sağlansa bile, Rusya tehdidi ortadan kalkmayacak.”

Ukrayna’da kalıcı barışın sağlanmasının hem Avrupa güvenliği hem de küresel istikrar açısından elzem olduğuna dikkat çeken Rutte, Başkan Trump’ın ateşkes görüşmelerine verdiği desteği de olumlu karşıladığını belirtti.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com