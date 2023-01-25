Almanya beklenen tank kararını açıkladı

Almanya beklenen kararını az önce açıkladı ve Ukrayna’ya Leopard 2 tanklarının teslimatını onayladı. Almanya hükümet sözcüsü, ilk adımda 14 adet Leopard 2 tankı sağlanacağını ve Ukrayna askerlerinin Almanya’daki eğitimine yakında başlanacağını duyurdu.

Almanya hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit az önce yaptığı açıklama ile Almanya’nın Ukrayna’ya Leopard 2 tankları göndereceğiniduyurdu.

Hebestreit ilk adımda askeri stoklardan 14 Leopard 2 tankı sağlanacağını ve Ukrayna askerlerinin Almanya’daki eğitimine yakında başlanacağını duyurdu.

POLONYA DA İZİN BEKLİYORDU

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius daha önce yaptığı açıklamada, diğer ülkelere Ukrayna ordusuna Leopard 2 tanklarının kullanımı konusunda eğitim verebileceklerini söylediklerini açıklamış ancak Ukrayna’ya tank gönderme taahhüdünde bulunmamıştı.

Polanya hükümeti bu hafta Ukrayna’ya Alman yapımı Leopard 2 tanklarını göndermek istediğini ancak Almanya’nın ihracat iznine ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü’ne göre en az 16 ülke Leopard 2 tanklarına sahip.

GÖZLER ABD’YE ÇEVRİLDİABD ve Almanya bir süredir Ukrayna’ya tank yardımı konusunda hem ülke içinde kamuoyunun hem de Batılı müttefiklerinin baskısı altındaydı. Almanya’nın kararı sonrası ABD’nin de Ukrayna’ya onlarca M1 Abrams tankı göndereceğini kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Ukrayna yetkilileri bir süredir Tank yardımının Rusya’yla savaşta önemli bir fark yaratabileceğini söylüyordu.

RUSYA’DAN ALMANYA’YA TEHDİT GİBİ UYARI

Dün Rusya, Alman tanklarının Ukrayna’ya gönderilmesinin ‘iyi bir şey olmayacağı’ konusunda Berlin’i uyarmıştı.

Açıklama Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov’dan gelmiş, Peskov, bu teslimatların Berlin ile Moskova arasındaki gelecekteki ilişkilere iyi bir şey getirmeyeceğini belirtmişti.

Peskov Alman tanklarının Ukrayna’ya gönderilmesinin iki ülke ilişkilerinde Kalıcı bir iz bırakacağının altını çimişti.