Rusya’nın NATO tehdidine İsveç ve Finlandiya’dan yanıt geldi

Rusya’nın NATO tehdidine İsveç ve Finlandiya’dan yanıt geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasının “sonuçları olacağı” uyarısında bulunmuştu. İsveç ve Finlandiya’dan Rusya’ya yanıt geldi. İsveç Başbakanı Mangdalene Andersson, İsveç’in güvenlik politikalarına kendilerinin karar vereceğini belirterek NATO’ya girmeyi düşünmediklerini söyledi. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise Finlandiya’da NATO üyeliği konusundaki tartışmanın “Ukrayna’daki savaşın başlamasının ardından değiştiğini” söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın “Finlandiya ve İsveç’in öncelikle bir askeri blok olan NATO’ya katılımı, ülkemizin yanıt vermesini gerektirecek ciddi siyasi-askeri sonuçlara yol açacaktır.” sözlerine İsveç’ten cevap geldi.

Başbakan Andersson yaptığı açıklamada, İsveç’in güvenlik politikalarına kendilerinin karar vereceğini belirtti.

NATO’ya girmeyi düşünmediklerini aktaran Andersson, Rusya’nın İsveç sınırlarında endişe verecek bir tehdidinin ve askeri hareketliliğinin olmadığını ifade etti.