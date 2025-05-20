RUSYA, NATO SINIRINA YIĞINAK YAPIYOR

UYDU GÖRÜNTÜLERİYLE ORTAYA ÇIKTI

Sıralı çadır kamplarının kurulduğu,

Savaş uçakları için altyapı çalışmaları yapıldığı,

Askeri araçların park edileceği depolar inşa edildiği,

Uzun süredir kullanılmayan bir helikopter üssünde inşaat faaliyetlerinin başladığı gözlemlendi.

NATO’DAN İLK TEPKİ: “YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

FİNLANDİYA HEDEF Mİ?

Finlandiya’nın üyeliği sonrası, Rusya bu ülkeyi NATO’nun kuzey kanadındaki zayıf halkalardan biri olarak görebilir.

Askeri yığınak, psikolojik bir baskı ya da uzun vadeli caydırıcılık stratejisi olabilir.

olabilir. Henüz doğrudan bir işgal hazırlığı sinyali olmasa da, Kremlin’in bölgedeki varlığını arttırması, NATO içinde yeni güvenlik önlemleri tartışmalarını başlatabilir.

UKRAYNA’DA ATEŞKES ARAYIŞI SÜRERKEN GERİLİM TIRMANIYOR

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali üçüncü yılına girerken,’ın yayınladığı yeni uydu görüntüleri,iddialarını gündeme taşıdı., NATO yetkililerini alarma geçirdi. Gelişmeler, Rusya’nın Ukrayna sonrası yeni bir stratejik hamleye hazırlanıp hazırlanmadığı sorusunu akıllara getirdi.tarafından elde edilen uydu görüntülerine göre,Bu gelişmeler, Rusya’nın sadece Ukrayna ile sınırlı kalmayabileceği endişesini doğurdu.Haberde, NATO yetkililerinin bu hareketliliği doğruladığı belirtilirken,değerlendirmesi yapıldı. NATO kaynakları, şu anda bölgede Rusya’nın geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğuna dair doğrudan bir tehdit algısı bulunmadığını, ancakvurguladı.Finlandiya, 2023 yılında NATO’ya tam üye olmuştu. Bu durum, Rusya ile Batı arasında yeni bir sınır gerilimi yaratmıştı. Uzmanlara göre:İstanbul’da başlayan ateşkes görüşmeleri umut yaratırken, Rusya’nın Finlandiya sınırına yığınak yapması,gösteriyor olabilir.ABD ve Avrupa’daki savunma stratejistleri, bu gelişmeningüttüğüne dair yeni bir örnek olduğuna dikkat çekiyor.