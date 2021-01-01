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Bahçeli’den Şok Sözler: Mansur Yavaş Dikkat Etsin

Bahçeli’den Şok Sözler: Mansur Yavaş Dikkat Etsin
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30 Kasım 2021 - 12:26

Bahçeli’den Şok Sözler: Mansur Yavaş Dikkat Etsin

MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş hakkında “Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var” açıklamasında bulundu.

Bahçeli'den Şok Sözler: Mansur Yavaş Dikkat Etsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin düzenlenen grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ankara’da düzenlenen ve Ülkü Ocakları üyeleri tarafından yapıldığı iddia edilen saldırıyla gündeme gelen Alparslan Türkeş’i anma toplantısına ilişkin soruya “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Beyin elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var” yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

Ankara’da Alparslan Türkeş Vakfı tarafından, Alparslan Türkeş’in 104’üncü doğum günü sebebiyle düzenlenen etkinlikte Ülkü Ocakları üyesi olduğu iddia edilen kişiler ile etkinliğe katılanlar arasında arbede çıktı.

Çok sayıda kişinin yaralandığı kavga sonrası açıklama yapan TamgaTürk kurucusu Bahadırhan Dinçaslan, ”Bir alay o… ç… terörist, Alparslan Türkeş’in doğum günü anmasını hedef alıp saldırdılar. Yaşlı insanları dövüp kadınları taciz ettiler. Kan döken bu terörist g… kim yargılayacak? Polis neredeydi? Yargı nerede?” dedi

”Polis işbirliği ile saldırı”

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise, saldırı anına ilişkin görüntüleri, “Ve polis işbirliği ile saldırı başladı” sözleriyle paylaştı.

Seval Türkeş: Bahçeli evimize savaş açtı

Barış Pehlivan, geçtiğimiz gün Alparslan Türkeş için yapılan anmaya gerçekleşen saldırıyı Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’e sordu.

Yaşanan saldırı sonrası MHP ile Türkeş ailesi arasındaki gerilim tekrar gündeme geldi. Alparslan Türkeş’in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş, yaşanan olayın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tepki göstererek “Bahçeli’nin Türk düşmanı olduğunu bilirdik. Tam fatiha okunurken etkinlik basmaya adam yolladığına göre aynı zamanda İslam düşmanıymış.” dedi.

MHP’nin direkt sorumluluğunu görüyorum

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, yaşanan gelişmelerin ardından Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’i aradı.

Seval Türkeş, saldırı ile ilgili Pehlivan’a şunları söyledi:

“Bu saldırı iç çatışma çıkarmayı amaçlayan bir provokasyon gibi. MHP’nin direkt sorumluluğunu görüyorum. Eğer sorumluluğu yoksa, Sayın Bahçeli’nin Ankara İl Başkanı’nı görevden alması gerekiyordu. Türkeş, bugün yattığı yerden kalksa bu saldırganlar kaçacak delik arar. Böyle bir tablo hem utanç verici, hem de çok üzücü.”

Seval Türkeş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de çağrı yaparak şunları söyledi:

“Sayın Bahçeli, Türkeş’in ölümünden itibaren şahsıma ve evimize savaş açtı. Benim kendisine bir saygısızlığım olmadı ama o beni sürekli engelledi. Yıllardır bu baskının altındayız. MHP radikal bir değişime gitmediği sürece memleket huzur bulamaz.”

İlkokulda taciz iddiası: Veliler harekete geçti

Kartal’da bulunan bir ilkokulda 7 yaşındaki kız çocuğunun, bahteye giren kimliği belirsiz bir kişi tarafından taciz edildiği iddia edildi. Kız çocuğunun ailesi durumu öğrenince soluğu polis merkezinde aldı. Okul önünde toplanan veliler, binanın güvenlik kamera görüntülerini izleyemediklerini söyleyerek olayın aydınlatılmasını istedi.

 

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