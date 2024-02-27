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Bakan Şimşek ‘istirham ediyorum’ diyerek duyurdu! ‘Bizden duymadığınız hiçbir habere…’

Bakan Şimşek ‘istirham ediyorum’ diyerek duyurdu! ‘Bizden duymadığınız hiçbir habere…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Şubat 2024 - 10:31

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır, lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz” diyerek kurala dayalı politikaların devam edeceğini vurguladı.

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