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Rus dolandırıcının Türk erkeklerine evlilik vaadi

Rus dolandırıcının Türk erkeklerine evlilik vaadi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Eylül 2024 - 16:44

Sosyal medya hesaplarında Türk erkeklerini Rus kızlarla evlendirmeyi vadeden Rus kadın dolandırıcının paylaşımları gündem oldu.

Dolandırıcılar her gün yeni bir yöntemle ortaya çıkıyor.

Bilgi ve teknoloji çağında geleneksel yöntemlerin yanında dijital alanlarda artış gösteren dolandırıcılık faaliyetleri, son dönemde çeşitlilik gösteriyor.

Telefon, sosyal medya mecraları ve daha birçok alanda ise dolandırıcıların ortak özellikleri insanlara umut vadetmesi veya kolay yoldan sonuca ulaşma dürtüsü…

RUS DOLANDIRICININ HEDEFİ TÜRK ERKEKLERİ

Teknoloji ve haberleşme sistemlerinin gelişmesiyle birlikte sadece Türk vatandaşları değil yabancı ülke vatandaşları da sınırların ötesinde dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunuyor.

Bu kapsamda bir Rus kadın da Türk erkeklerini ağına düşürmek için harekete geçti

Sosyal medyada ‘Türk erkeklerine Rus gelin’ vaadinde bulunan kadın, özellikle yaşlı Türk erkekleri hedefine aldı.

“EVLENMEK İSTİYOR MUSUN, BANA MESAJ AT”

Hem Rusça hem Türkçe paylaşımlar yapan kadının sosyal medya hesaplarında, “Evlenmek ister misin? Bana mesaj at.”, “Rus gelinleri Türk damatlarla buluşturuyorum”, “Türkiye’nin en güzel adamları hangi şehirde.” paylaşımları dikkat çekiyor.

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