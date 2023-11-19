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Rus annesini görenler abla-kardeş sandı: Güzelliğiyle kızını gölgede bıraktı

Rus annesini görenler abla-kardeş sandı: Güzelliğiyle kızını gölgede bıraktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Kasım 2023 - 12:46
Son olarak Bir Peri Masalı dizisinde rol alan güzel oyuncu Alina Boz’un Rus annesi Olga’yı görenler gözlerine inanamadı.

Rus annesini görenler abla-kardeş sandı: Güzelliğiyle kızını gölgede bıraktı - Sayfa 1

Paramparça, Vatanım Sensin, Elimi Bırakma, Maraşlı ve Bir Peri Masalı gibi birçok projede rol alan ünlü isim Alina Boz başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

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Rus annesini görenler abla-kardeş sandı: Güzelliğiyle kızını gölgede bıraktı - Sayfa 2

Boz, Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisini noktaladıktan sonra ünlü işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Rus annesini görenler abla-kardeş sandı: Güzelliğiyle kızını gölgede bıraktı - Sayfa 3

Yakın zamanda evlenecekleri konuşulan ünlü çift sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu Alina Boz şimdi de annesi Olga Boz ile gündem oldu.

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Rus annesini görenler abla-kardeş sandı: Güzelliğiyle kızını gölgede bıraktı - Sayfa 4

Alina Boz’un annesi Olga Boz’u görenler gözlerine inanamıyor. Genç oyuncunun annesi ile fotoğraflarına sosyal medyada; ‘Güzellik genetikmiş’, ‘Abla kardeş gibiler’, ‘Annesi daha güzel’, ‘Güzellik mirasmış’ gibi yorumlar yaptılar.

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Rus annesini görenler abla-kardeş sandı: Güzelliğiyle kızını gölgede bıraktı - Sayfa 5

Rusya’nın başkenti Moskova doğumlu olan Alina Boz, 14 Haziran 1998 yılında dünyaya geldi. Annesi Rus olan Boz, baba tarafından aslen Bulgaristan göçmeni Türktür.

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Rus annesini görenler abla-kardeş sandı: Güzelliğiyle kızını gölgede bıraktı - Sayfa 6

7 yaşına kadar Rusya’da yaşayan Alina Boz, ailesiyle birlikte 7 yaşında İstanbul’a geldi.

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Rus annesini görenler abla-kardeş sandı: Güzelliğiyle kızını gölgede bıraktı - Sayfa 7

İlkokul yıllarında Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde 7 yıl oyunculuk yapan ünlü oyuncu Alina Boz, Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri bölümünden mezun oldu.

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Rus annesini görenler abla-kardeş sandı: Güzelliğiyle kızını gölgede bıraktı - Sayfa 8

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde ise üniversite eğitimini tamamladı. Mezuniyetinin ardından çeşitli reklam filmlerinde rol alan Alina Boz, çeşitli dergilerde de çalıştı.

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Rus annesini görenler abla-kardeş sandı: Güzelliğiyle kızını gölgede bıraktı - Sayfa 9

Başarılı oyuncu ilk oyunculuk deneyimini 2013 yılında ‘Cesur Hemşire’ dizisinde ‘Canan’ karakteriyle yaşadı.

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Rus annesini görenler abla-kardeş sandı: Güzelliğiyle kızını gölgede bıraktı - Sayfa 10

2018 yılında Vatanım Sensin dizisinde Prenses Anastasia Romanova rolünü üstlendi ve aynı yıl Elimi Bırakma dizisinde başrol oynadı.

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Rus annesini görenler abla-kardeş sandı: Güzelliğiyle kızını gölgede bıraktı - Sayfa 11

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