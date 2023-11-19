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Survivor’a gitmek için gün sayan Nagihan Karadere’den güç gösterisi! Rakiplerine meydan okudu

Survivor’a gitmek için gün sayan Nagihan Karadere’den güç gösterisi! Rakiplerine meydan okudu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Kasım 2023 - 12:38

4. kez Survivor’a katılmak için gün sayan milli atlet Nagihan Karadere, paylaştığı videoda hem güç gösterisi yaptı hem de rakiplerine meydan okudu.

Survivor'a gitmek için gün sayan Nagihan Karadere'den güç gösterisi! Rakiplerine meydan okudu - Sayfa 1

Daha önce 2016, 2018 ve 2022 yıllarında Survivor’da mücadele eden Nagihan Karadere All Star 2024 öncesi sıkı çalışmaya girdi. Antrenmanlarını artırarak güç gösterileri yapan Karadere, son olarak spor esnasında kadın partnerini havada tuttu.

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Survivor'a gitmek için gün sayan Nagihan Karadere'den güç gösterisi! Rakiplerine meydan okudu - Sayfa 2

RAKİPLERİNE MEYDAN OKUDU

Yarışma öncesi vücut direncini artırmak ve oyunlarda zorlanmamak için çalışmalar yapan Nagihan Karadere, son olarak yere yatıp kadın partnerini el ve ayaklarından aldığı destekle saniyelerce havada tuttu.

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Survivor'a gitmek için gün sayan Nagihan Karadere'den güç gösterisi! Rakiplerine meydan okudu - Sayfa 3

O anları Instagram hesabından yayınlayarak güç gösterisi yapan Karadere, Survivor’daki rakiplerine meydan okudu.

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Survivor'a gitmek için gün sayan Nagihan Karadere'den güç gösterisi! Rakiplerine meydan okudu - Sayfa 4

“MAŞALLAHIN VAR”

Nagihan Karadere’nin güç gösterisine sessiz kalamayan eski yarışmacı Asena Demirbağ “Maşallahın var” derken takipçileri de “Gümbür gümbür geliyorsun” ve “Bu çalışmalara hak ettiğin şampiyonluk senin olsun” yorumu yaptı.

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Survivor'a gitmek için gün sayan Nagihan Karadere'den güç gösterisi! Rakiplerine meydan okudu - Sayfa 5

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