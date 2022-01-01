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Sinan Akçıl: İyi ki iki evliliği de yapmışım!

Sinan Akçıl: İyi ki iki evliliği de yapmışım!
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05 Şubat 2022 - 9:53

Sinan Akçıl: İyi ki iki evliliği de yapmışım!

Sinan Akçıl: İyi ki iki evliliği de yapmışım

Sinan Akçıl, eşi Burcu Kıratlı ile boşanma davaları hakkında konuştu. Bu kararı birlikte aldıklarını söyleyen şarkıcı, “Denedik ama düzlüğe çıkamadık maalesef, Türkiye’ye örnek olacak bir ayrılık göreceksiniz” dedi.

Sinan Akçıl, geçtiğimiz akşam DJ Doğuş Çabakçor ile Etiler’de müzik stüdyosuna girerken görüntülendi. Basın mensupları ile sohbet eden Akçıl, Burcu Kıratlı ile boşanma süreciyle ilgili sorulara “Denedik ama düzlüğe çıkamadık maalesef, Türkiye’ye örnek olacak bir ayrılık göreceksiniz, çünkü sonuçta biz birbirimizi çok sevdik ve bitişi de öyle olmalı diye düşünüyorum” yanıtını verdi.

‘İYİ Kİ İKİ EVLİLİĞİ DE YAPMIŞIM’

2. Sayfa programına da konuk olan Sinan Akçıl, geçen yıl ikinci kez evlendiği Burcu Kıratlı ile aldıkları bu boşanma kararı hakkında yöneltilen soruları yanıtladı: “Bu karardan dönmem. Karşılıklı bir karar bu. Birisinin bir hamle yapması gerekiyor ya, o yüzden boşanma davasını ben açtım.” Kıratlı ile 2 kez nikâh masasına oturan Akçıl, sözlerine şöyle devam etti: “Bu 3 yıl çok değerliydi. Ben sevdiğim kadınla iki kez evlendim ve asla pişman değilim. İyi ki bu iki evliliği yapmışım.”

DÖVMEYİ SİLDİRMEYECEĞİM

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı’nın adının baş harfini yazdırdığı dövmesini sildirmeyeceğini söyledi: “Burcu’dan kalan dövme var, dursun. Geçmişteki fotoğrafları da silmek bana ihanet gibi geliyor. Burcu da ben de kıskanç insanlardık. Ben gizli kıskançtım.”

 

Sinan Akçıl: İyi ki iki evliliği de yapmışım
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