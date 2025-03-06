RTÜK’TEN SURVİVOR’A 17,8 MİLYON TL CEZA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TV8 kanalında yayınlanan ünlü yarışma programı Survivor’a büyük bir ceza kesti. Survivor’ın 16 ve 18 Ocak tarihlerinde yayınlanan bölümlerindeki şiddet içerikli görüntüler ve tartışmalar nedeniyle, programa toplamda 17 milyon 852 bin 40 TL para cezası verildi.

Şiddet İçerikli Görüntüler Nedeniyle Ceza

RTÜK, Survivor programında yaşanan şiddet içerikli görüntüler ve yarışmacılar arasındaki tartışmalar nedeniyle para cezası uyguladı. Özellikle 16 ve 18 Ocak tarihlerindeki bölümlerde yer alan itişme, boğaz sıkma gibi şiddet eylemleri ve şiddet özendirici diyaloglar ceza kararını tetikledi.

Şiddeti Özendirici Yayın İhlali

RTÜK, Survivor’daki bu tür şiddet içerikli yayınların izleyiciler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti. Kurul, şiddeti özendirici yayın ilkesinin ihlal edildiğini belirterek, ceza kararını aldı. Yapılan açıklamada, medyada yer alan şiddet unsurlarının halk üzerindeki zararlı etkilerine vurgu yapıldı.

TV8’e Uygulanan Ceza Miktarı

RTÜK’ün Survivor’a verdiği ceza, TV8 kanalının 2024 yılı Aralık ayı gelirlerinin yaklaşık %3’üne denk geliyor. Bu büyük ceza, kanalın maliyetlerini etkileyebilir.

Survivor, Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olup, izleyiciler tarafından her yıl büyük bir heyecanla takip edilmektedir. Ancak şiddet içerikli görüntüler ve davranışlar, programın yayın ilkelerine aykırı bulunarak, RTÜK tarafından ciddi bir yaptırıma tabi tutuldu.

Kaynak: https://www.medyaradar.net