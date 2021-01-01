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RTÜK Ebubekir Şahin’in Keyfine Bağlı

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RTÜK Ebubekir Şahin’in Keyfine Bağlı
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12 Ağustos 2021 - 14:54
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Medya Ombudsmanı ve RTÜK eski üyesi Faruk Bildirici, İlhan Taşçı’nın toplantıdan çıkarılmasına sessiz kalmadı. Rtük Başkanı’nın da çok defa oyunu belli edecek açıklamalar yaptığını söyledi.

Faruk Bildirici: RTÜK Ebubekir Şahin'in Keyfine Bağlı

Eski RTÜK üyesi ve Medya ombudsmanı Faruk Bildirici de İlhan Taşçı’nın “ihsas-ı rey’de bulunduğu” gerekçesiyle bağımsız-eleştirel kanalların cezalandırıldığı Üst Kurul toplantısına alınmamasını sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Bildirici, Taşçı’yı “ihsas-ı rey’de bulunmak” ile suçlayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in bugüne değin çok kez Üst Kurul toplantısı öncesinde oyunun rengini açıkladığını ifade etti. Bildirici, Ebubekir Şahin’in “ihsas-ı rey”lerine Can Ataklı, Sevda Noyan ve Merdan Yanardağ hakkındaki sosyal medya paylaşımlarını örnek verdi. Ebubekir Şahin’in sosyal medyada yazdıklarının görsellerini de paylaşan Bildirici, Twitter’da şunları yazdı:

“İlhan Taşçı’yı ‘ihsası rey’ gerekçesiyle toplantıya sokmayan Ebubekir Şahin, bugüne değin o kadar çok ihsası rey yaptı ki! Can Ataklı’nın sözleri için ‘üst limitten ceza verileceğini’ açıklayan da oydu; Sevda Noyan’ın Ülke TV’deki tehditlerine sahip çıkan da. RTÜK onun keyfine bağlı.

RTÜK’ün çok maaşlı başkanı Ebubekir Şahin’in ‘ihsası rey’lerine bir örnek daha.

Merdan Yanardağ’ın Abdülhamid’e ilişkin sözleri nedeniyle TELE 1 TV’ye ceza verileceğini gece yarısı sosyal medyadan duyurmuştu. Yaptığının farkında olsa gerek ki paylaşımı silmiş ama görseli altta.

RTÜK’ÜN VERDİĞİ SON CEZALAR

Faruk Bildirici RTÜK’ün verdiği son cezaları şöyle değerlendirdi:

”Siyasi iktidarın bağımsız ve eleştirel kanalları baskı altına alma aygıtına dönüşen RTÜK giderek kendini de aşıyor. Farklı ve eleştirel fikirlere tahammülsüzlük had safhada. Siyasilerin, gazetecilerin ve aydınların eleştirel düşüncelerini ifade etmelerini ve iktidarı sorgulayan haberler yapılmasını sansürlemeye çalışıyorlar. Başaramayınca da cezalar getiriyorlar. Hem de tamamen keyfi biçimde yapıyorlar bunu.”

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