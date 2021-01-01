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Mehmet Ceyhan’dan Bakan Koca’ya Net Soru

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Mehmet Ceyhan’dan Bakan Koca’ya Net Soru
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12 Ağustos 2021 - 14:44
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “3 doz inaktif aşı olan vatandaşların en yüksek korumaya sahip oldukları” yönündeki açıklamayla ilgili olarak konuşan Mehmet Ceyhan “Madem inaktif aşı daha koruyucu bulundu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ceyhan'dan Bakan Koca'ya net soru: "Neden hâlâ yapılıyor?"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nun ardından dün açıklamalar yapmıştı… Bakan Koca, “İnaktif aşı olan vatandaşlarımızda en yüksek koruma seviyesi, 3 doz inaktif aşı olan vatandaşlarımızda. Buna en yakın koruma seviyesi ise iki doz inaktif aşı olup 3. doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızda” ifadelerini kullanmıştı…

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Madem inaktif aşı daha koruyucu bulundu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Mehmet Ceyhan şu ifadeleri kullandı:

“Ek doz aşı olanlarda en iyi sonucun inaktif aşı ile elde edildiği açıklandı. Bu konuda şimdiye kadar bir veri yoktu. Aynı aşının tekrarlanması teorik olarak daha etkili olabilir. Ancak bu çalışmayla ilgili olarak şu sorular da akla geliyor.

1) Ek doz aşı başlanalı henüz 6 hafta oldu ve devam ediyor. Ne kadar sürelik bir gözlemle bu sonuca varıldı?

2) Antikor yanıtına bakarak farklı deniyorsa; henüz koruyucu antikor düzeyi bilinmiyor ve inaktif aşı ile gelişen antikorlar 2. dozdan sonra azalıyor,umarım ek dozdan sonra da aynısı olmaz. Yoksa Faz 3 çalışması gibi biz % 83.5 etkinlik bulurken, Şili gibi bir ülke 10’5 milyon vakada % 68 bulur.

3) Madem inaktif aşı daha koruyucu bulundu, NEDEN HALA EK DOZ OLARAK mRNA AŞISI YAPILIYOR?

4) Umarım bundan sonra inaktif aşıya artacak talebi karşılayacak miktarda inaktif aşı elimizde vardır.”

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