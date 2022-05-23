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Ece ronay hakkında mahkeme ne karar verdi

Ece ronay hakkında mahkeme ne karar verdi
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23 Mayıs 2022 - 14:16

Sosyal medya fenomeni, şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil ile olan davası süresinde kendisi hakkında yapılan ‘hakaret’ içeren videoların kaldırılması için verdiği hukuk mücadelesini kazandı.

Mehmet Ali Erbil'i ifşa etmişti... Mahkeme Ece Ronay hakkında kararını açıkladı - Sayfa 1

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil’in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve ünlü şovmenden “taciz” ve “hakaret” sebebiyle şikayetçi olmuştu.

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Mehmet Ali Erbil'i ifşa etmişti... Mahkeme Ece Ronay hakkında kararını açıkladı - Sayfa 2

Bu süreçte Ronay’a birçok kişi destek olmuş, bazı televizyon kanallarında ise genç fenomen hakkında ‘hakaret’ içeren açıklamalar yapılmıştı.

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Mehmet Ali Erbil'i ifşa etmişti... Mahkeme Ece Ronay hakkında kararını açıkladı - Sayfa 3

O programların Youtube platformunda paylaşılması üzerine Ece Ronay, ‘hakaret’ içeren videoları kaldırmak için harekete geçti. Ronay, Adana’da avukat aracılığıyla mart ayında dava açtı.

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Mehmet Ali Erbil'i ifşa etmişti... Mahkeme Ece Ronay hakkında kararını açıkladı - Sayfa 4

Gaziantep 4. Sulh Ceza Hakimliği’nce görülen davada 13 Mayıs tarihinde karar çıktı ve mahkeme ‘hakaret’ içeren videoların kaldırılmasına karar verdi.

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Mehmet Ali Erbil'i ifşa etmişti... Mahkeme Ece Ronay hakkında kararını açıkladı - Sayfa 5

Ece Ronay’ın avukatı şu ifadeleri kullandı, “Ece Hanım’ın Mehmet Ali Erbil ile olan taciz iddiası dosyasında ‘hakaret’ içeren söylemlerin olduğu televizyon kanallarına görüntülerin kaldırılması için ulaştık.

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Mehmet Ali Erbil'i ifşa etmişti... Mahkeme Ece Ronay hakkında kararını açıkladı - Sayfa 6

Ancak o kanallar görüntüyü kaldırmadı. Biz de Gaziantep 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne erişim engeli getirmesi için dava açtık. Mahkeme de kararı verdi, o 7-8 videoya erişim engeli getirdi.

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Mehmet Ali Erbil'i ifşa etmişti... Mahkeme Ece Ronay hakkında kararını açıkladı - Sayfa 7

Kararı şimdi kendilerine gönderdik. En kısa sürede videoların kaldırılmasını bekliyoruz, eğer kalkmazsa tekrardan hukuki sürecimiz devam edecek.

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Mehmet Ali Erbil'i ifşa etmişti... Mahkeme Ece Ronay hakkında kararını açıkladı - Sayfa 8

“Kadına şiddet sadece fiziksel olmuyor. Kadına şiddet böyle televizyon üzerinden de olabiliyor. Herkes böyle olaylarda mahkemeye başvurup hakkını aramalı. Mahkeme çok güzel bir karar verdi” ifadelerini kullandı.

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