Can Holding’e Operasyon: 10 Gözaltı, 121 Şirkete El Konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında, Can Holding’e operasyon düzenlendi. Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı verildi. Operasyonla birlikte, holding bünyesinde faaliyet gösteren Habertürk, Show TV ve toplamda 121 şirkete el konuldu.

Suçlamalar ve Mali İnceleme

Gözaltı kararının ardından yapılan açıklamada, şüphelilere “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarının yöneltildiği bildirildi. Küçükçekmece Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarılması gibi eylemlerin tespit edildiği ifade edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri sonucunda, Can Holding’in kaynağı belirsiz yüklü miktarda parayı farklı şirketler arasında transfer ettiği ve bu yolla izleri gizlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Ayrıca, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı saptandı.

TMSF Kayyımı ve Şirketlere El Konulması

Savcılık açıklamasında, “Operasyon kapsamında 121 şirketin malvarlığına el konulmuş, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmıştır” denildi. Böylece holdingin medya, eğitim, enerji, lojistik ve üretim sektörlerindeki faaliyetleri TMSF kontrolüne geçmiş oldu.

Operasyon kapsamında Habertürk ve Show TV gibi önemli medya kuruluşlarının da el konulması, Türkiye medyasında büyük yankı uyandırdı. Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğünü ve adli süreçle ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.