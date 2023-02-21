Riskli binalar listesinde özel okullar yok! Velilere, ‘teknik rapor isteyin’ çağrısı…

Ekonomi gazetesine konuşan Öztürk, özel okulların büyük bölümünün 1999 depremi sonrasında ve ilgili yönetmeliklere göre inşa edildiğini vurguladı. Özellikle İstanbul gibi riskli bölgelerde dönem dönem rapor istendiğini de vurgulayan Öztürk, “Mesela 2020’de benzer bir rapor istendi. Okullarımız o dönem Mimarlar Odası ile bir çalışma yürüterek teknik raporlarını aldılar. Bunların keyfi şekilde yürütülmesi mümkün değil” dedi.

Kuşku duyan velilerin okulları ile iletişime geçerek binalara ilişkin teknik raporları talep etmeleri isteyen Öztürk, “Bunun içinde zemin raporu var, beton inceleme raporları var, karot raporları var. Bu raporlarda yetersizlik bildirilirse okul bunun yetersizliğini gidermek ile yükümlü. Bakanlık da bunun takibini yapıyor” diye konuştu.