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Ünlü oyuncu Burcu Özberk’ten Diyanet’e sert tepki: ‘Aklımızla oynamayın artık’

Ünlü oyuncu Burcu Özberk’ten Diyanet’e sert tepki: ‘Aklımızla oynamayın artık’
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21 Şubat 2023 - 12:45
Depremzede çocuklara ilişkin “Evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli olmadığı” yönünde fetva veren Diyanet İşleri Başkanlığı’na bir tepki de oyuncu Burcu Özberk’ten geldi.
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