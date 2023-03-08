İsveç Finlandiya’nın NATO üyeliği… Diplomatik kaynaklar: Açıklamalar somut adımlara dönmeli

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik süreçleri ile ilgili konuşan diplomatik kaynaklar, “Bazı kanunlardaki değişiklik ve açıklamaların somut adıma dönüşmesi lazım.” denildi. Ayrıca ABD Genelkurmayı’nın YPG ziyareti ile ilgili konuşan kaynaklar, “ABD Büyükelçisine gereken uyarı yapıldı” ifadelerini kullandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Türkiye ziyaretinin yeniden planlanması için tarih önerisi istendi.

Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programına göre bazı tarih önerilerinin olacağını, ondan sonra da İran’dan cevap bekleneceğini belirtti.

Tahıl koridoru konusunda da yoğun bir şekilde çalışıldığını aktaran kaynaklar, “Sayın Bakanımız Doha’da BM Genel Sekreteri ile de görüştü. Genel Sekreterin Kiev’e bir ziyareti olacak” ifadelerini kullandı.

DONÖRLER TOPLANTISI 16 MART’TA OLMAYACAK

Donörler toplantısının Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi nedeniyle 16 Mart’ta olmayacağını belirten kaynaklar, ondan sonraki hafta olmasının pek muhtemel olduğunu kaydetti.

Kaynaklar, “Bir taraftan bu konferans ve daha sonra uluslararası finans kuruluşlarıyla yapacağımız iş birliği için temel oluşturacak raporun hazırlığı devam ediyor Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP’yle beraber, Strateji Bütçe Başkanlığımızla. Diğer taraftan o konferansın hazırlıkları devam ediyor. Sayın Bakanımız, dün Oliver Varhelyi ile iki defa telefonda hazırlıklar için görüştü. Hazırlanıyoruz, iyi bir konferans olacağını düşünüyoruz.” dedi.

SOMUT ADIM MESAJI

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik süreçleri ile ilgili konuşan kaynaklar, şunları söyledi:

“Ayrılma konusu o toplantının konusu değil. Orada mutabakat zaptının içindeki taahhütlerin İsveç ve Finlandiya tarafından yerine getirilip-getirilmediği madde-madde üzerinden geçilip görüşülecek. NATO işte şu yerine geldi, bu yerine geldi diyor da bunun öyle olmadığını Türkiye’ye gelen bazı konuklarımızdan da duyduk.

Bunlar esas itibariyle yerine getirilmedi, bazı kanunlardaki değişiklik ve açıklamaların somut adıma dönüşmesi lazım. Mesela terörizmin finansmanı, insan devşirme, propaganda vesaire, terör faaliyetleri dahil, bunların önlenmesine yönelik somut adımlar. Bu anlaşmayı 3’lü bir şekilde gözden geçirdik tıpkı Helsinki’de ve Stockholm’de olduğu gibi.”

MOSKOVA’DAKİ TEKNİK TOPLANTI

Moskova’da da bir teknik toplantı olacağını ifade eden kaynaklar, burada daha çok Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın hazırlıklarının yapılacağını, tarihi onların görüşmeyeceğini, tarihi yine bakanların kendi arasında ayarlayacağını söyledi.

“SURİYE’DEN TAZİYE TELEFONU OLMADI”

Depremler sonrası Suriye’den bir taziye telefonunun olmadığını belirten kaynaklar, sadece insani yardımların ulaştırılması için adımlarının olduğunu ifade etti.

“Anlaşmanın tekrar uzatılması için yoğun çaba sarf ediyoruz”

Tahıl koridoru konusunda Rusya’nın itirazları ve talepleri ile ilgili soruya yanıt veren kaynaklar, şunları söyledi:

“Rusya’nın karşı karşıya kaldığı bazı sorunlar, gerçek sorunlar. BM Genel Sekreterinin yoğun çabası var, bizim yoğun çabamız var, bu konuları da G20 marjında görüştüğümüz tüm muhataplarımıza da aktardık, ABD Dışişleri Bakanı, ondan sonra İngiltere Dışişleri Bakanı, yine Josep Borrell, hepsiyle görüşmeler sürüyor, bu isimlere de aktarıyoruz. Rusya’nın endişeleri, daha doğrusu karşı karşıya kaldıkları zorlukların hepsi daha aşılmadı, yani burada bizim dürüst, objektif davranmamız gerekiyor. Ama ciddi bir çaba var, özellikle BM tarafından BM Genel Sekreteriyle de yakın eşgüdüm içinde bu adımların atılması ve anlaşmanın tekrar uzatılması için yoğun çaba sarf ediyoruz.”

“ABD BÜYÜKELÇİSİNE GEREKEN UYARI YAPILDI”

ABD Genelkurmay Başkanı’nın SURİYE’ye ziyaretine de değinen kaynaklar, “ABD Büyükelçisi davet edildi, gereken uyarılar, mesajlar verildi. Büyükelçinin açıklaması ve daha sonra Bakanlık Sözcüsünün soruya verdiği cevapta da bunu söylüyorlar. Ama şu bir gerçek: Bu görüşüp-görüşmemesinden bağımsız olarak ABD’nin bu terör örgütüne yönelik desteği devam ediyor.” dedi.