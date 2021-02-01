HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Risk haritasında 1 haftada 14 il daha kızardı! Tek mavi Şırnak kaldı!

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Risk haritasında 1 haftada 14 il daha kızardı! Tek mavi Şırnak kaldı!
23 views
22 Mart 2021 - 17:26
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Risk haritasında 1 haftada 14 il daha kızardı! Tek mavi Şırnak kaldı!

 

Risk haritasında 1 haftada 14 il daha kızardı! Tek mavi Şırnak kaldı!

‘Kırmızı’ (çok yüksek riskli) il sayısı bir haftada 25’ten 39’a çıktı. Türkiye’de tek ‘mavi’ (düşük riskli) il Şırnak kaldı. Bilim Kurulu uyarıyor: Her il kendi önlemini alsın, yoksa yine kapanırız. Hürriyet’e konuşan Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük, Şırnak’ın mavi kalmasının sırrını anlattı.

Sağlık Bakanlığı’nın yeni haritasında 39 il tamamen kırmızıya dönerken, haritanın tek mavi yani düşük riskli ili olarak Şırnak kaldı. Bilim Kurulu üyeleri “Mutant virüs hızla yayılıyor, 3. dalgaya dönülüyor. İller renklerine göre önlemlerini almalı” uyarısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı illerdeki 100 bin kişide haftalık vaka sayısı ortalamasını açıkladı. 39 il tamamen kırmızıya döndü. Bir hafta önce kırmızı il sayısı 25’ti. Vaka sayısı İstanbul’da 100 binde 178’den 251’e, Ankara 100 binde 68’den 107’ye, İzmir’de 100 binde 78’den 111’e yükseldi. Vaka oranında en yüksek il ise 100 binde 509 ile Samsun oldu. Tüm Türkiye’de tek mavi, yani 100 bin kişide vaka sayısı 10’un altında olan tek il, Şırnak olarak kaldı. 26 Şubat’ta ise 14 il maviydi.

 

Risk haritasında 1 haftada 14 il daha kızardı Tek mavi Şırnak kaldı

İSTANBUL’DA 38 BİN 811 VAKA

Haritanın ilk açıklandığı 8-14 Şubat’ta İstanbul’da 100 binde 60 yani 9 bin 250 vaka bulunuyordu ancak 6-12 Mart haftasında 178’e (27 bin 523 vakaya) ulaşmıştı. 13-19 Mart haftasında ise İstanbul 100 binde 251’e (38 bin 811 vaka) yükseldi. Ankara’da vaka sayısı 6 bin 116, İzmir’de 4 bin 878, Samsun’da vaka sayısı 6 bin 902 oldu.

BAZI İLLERDE GERİLEME

Tabloya göre bazı illerde olumlu gelişme görüldü. Önceki hafta Mersin 100 binde 96 vaka görülürken, bu hafta 81’e geriledi. Adana 63’ten yüz binde 61’e, Burdur 86’dan 72’ye geriledi.

UŞAK’TA DURUM DEĞİŞMEDİ

Bakanlığın 13-19 Mart tarihli haritasına göre sadece bir il mavi olarak kaldı. Bu il 100 bin kişide görülen 8.18 vaka ile Şırnak.

Uşak ise bir süre batıda mavi renkte olan tek şehirdi ancak geçen haftadan bu yana Uşak’ta da vaka sayıları yükselmeye başladı ve mavi özelliğini kaybetti. Bu hafta Uşak’ta 100 bin kişide 19.49 vaka görüldü. 6-12 Mart haftasında da, Uşak için bu rakam 19.22 idi. Böylece Uşak’ta vakalar çok sınırlı şekilde artmış oldu.

Yeni tabloya göre bir il mavi, 11 il sarı, 30 il turuncu, 39 il kırmızı renkte oldu. 6-12 Mart haftasında ise 25 il kırmızı, 41 il turuncu 12 il sarı, 3 il maviydi.

 

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Turkuvaz Medya Grubu’nda korona şoku! Ekibin tamamı yakalandı, ofis kapatıldı!Turkuvaz Medya Grubu’nda korona şoku! Ekibin tamamı yakalandı, ofis kapatıldı!
Son Dakika Haberi: İstanbul’da alarm! 3. dalgaya girildiSon Dakika Haberi: İstanbul’da alarm! 3. dalgaya girildi
Vaka Sayıları Giderek Artıyor!Vaka Sayıları Giderek Artıyor!
Bakan Koca: Artışlardan Hepimiz SorumluyuzBakan Koca: Artışlardan Hepimiz Sorumluyuz
İki Doz Aşı Olanlar Karantinaya Girmeyecekİki Doz Aşı Olanlar Karantinaya Girmeyecek
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bu Fotoğraflar Çok Tıklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Risk haritasında 1 haftada 14 il daha kızardı! Tek mavi Şırnak kaldı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… Karadeniz’de savaş an meselesi! Rus denizaltıları…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… AKOM’dan İstanbul için uyarı! Sibirya’dan geliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı salladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kabine revizyonunda büyük sürpriz: Süleyman Soylu ve Berat Albayrak…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tuzla’da kan donduran cinayet! Çekiçle dehşeti yaşattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Oltalama’ yöntemiyle dolandırıcılık şebekesine operasyonda 4 tutuklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pınar Altuğ: Yatakta Seks İsteyen Bir Adam Var…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son Dakika: Türk Lirası Bir Gecede Yüzde 12 Değer Kaybetti
SON DAKİKA HABERLERİ
Bu Fotoğraflar Çok TıklandıMart 22, 2021-6:07 pm
Risk haritasında 1 haftada 14 il daha kızardı! Tek mavi Şırnak kaldı!Mart 22, 2021-5:26 pm
Son dakika… Karadeniz’de savaş an meselesi! Rus denizaltıları…Mart 22, 2021-5:20 pm
Pınar Altuğ: Yatakta Seks İsteyen Bir Adam Var…Mart 22, 2021-3:18 pm
Son Dakika: Türk Lirası Bir Gecede Yüzde 12 Değer KaybettiMart 22, 2021-2:59 pm
Ünlü Oyuncu Bade İşçil’e Sahte Vekaletname ŞokuMart 22, 2021-2:26 pm
Nagehan Alçı: Emine, Sümeyye ve Esra Hanımlar Bu Karardan Mutlu mu?Mart 22, 2021-2:18 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.