Maske Karşıtı Protestoların Lideri Covid-19’dan Öldü

ABD’nin Teksas eyaletinde korona virüsü önlemlerinin ‘özgürlükleri kısıtladığı’ gerekçesiyle düzenlenen protestoların liderlerinden Caleb Wallace Covid-19’dan öldü. 30 yaşındaki Wallace’ın, semptom göstermesine rağmen bir süre hastaneye gitmeyi reddettiği de belirtildi.

Wallace, Teksas’ın San Angelo kentinde 4 Temmuz 2020’de ‘Özgürlük Yürüyüşü’ adıyla düzenlenen gösteriyi örgütlemişti. Gösteride maske takılmasına, iş yerlerinin kapatılmasına, Covid-19’la ilgili bilimsel verilere ve belirli medya kuruluşlarına karşı pankartlar taşınmıştı. ‘San Angelo Özgürlük Savaşçıları’ adlı benzer bir örgütlenmenin de lideri olduğu belirtilen Wallace, nisan ayında okullardaki Covid önlemlerinin kaldırılması için de bir mektup yazmıştı. Üç çocuk babası olan Wallace’ın eşi Jessica Wallace, dördüncü çocuklarına hamileydi.

Jessica Wallace, eşinin 26 Temmuz günü semptom göstermeye başlamasına rağmen test yaptırmayı veya hastaneye gitmeyi reddettiğini anlattı. Buna göre Caleb Wallace, doktora gitmek yerine evde yüksek dozda C vitamini, çinko ve esasında hayvanlar için kullanılan bir parazit ilacı içmeyi tercih etti. 30 Temmuz’da acile kaldırıldı; 8 Ağustos’ta da entübe edildi.

Eşi Jessica Wallace, “Onun ölmesini dileyenlere sesleniyorum. Bakış açısı ve fikirleri sizi incittiyse, üzgünüm. Bu durumdan yeni bir perspektifle çıkması için dua ettim” dedi.