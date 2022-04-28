Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il 28 Nisan hava durumu tahminlerini yayınladı!

Hava durumu tahminleri Meteoroloji’nin değerlendirmeleri ile belli oldu. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini duyurdu. Son hava durumu tahminlerine göre Marmara’da sabah saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. İstanbul’da ise sıcaklıklar 20 derece olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, MGM 28 Nisan il il hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, (Malatya hariç) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın kuzey kıyıları ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 12°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Burdur ve Isparta çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi’nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 14°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 11°C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara çevreleri ile Çankırı’nın kuzey kesimlerinin, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 8°C, 22°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kastamonu çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 7°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 7°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Gümüşhane’nin batı çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

GÜMÜŞHANE 9°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batı çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 16°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 10°C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 10°C, 16°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin güneydoğusu, Bingöl ve Erzurum çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Malatya hariç bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 14°C, 27°C

Parçalı bulutlu

VAN 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Mardin ve Siirt çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu