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Reytinglerde zirveyi görenler şaştı kaldı! En çok izlenen dizi bakın hangisi oldu…

Reytinglerde zirveyi görenler şaştı kaldı! En çok izlenen dizi bakın hangisi oldu…
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04 Ekim 2022 - 14:03

Televizyon ekranlarının iddialı dizilerinin başlamasıyla birlikte reyting listesi altüst oldu. Peki Prime time total reyting listesine göre, 26 Eylül Pazartesi – 3 Ekim Pazar tarihleri arasında en çok izlenen diziler hangileri oldu? İşte detaylar…

Reytinglerde zirveyi görenler şaştı kaldı! En çok izlenen dizi bakın hangisi oldu… - Sayfa 1

Prime time total reyting listesine göre, 26 Eylül Pazartesi – 3 Ekim Pazar tarihleri arasında en çok izlenen diziler belli oldu. Sezonun iddialı dizilerinin başlamasıyla birlikte tabloda şaşırtan değişimler ortaya çıktı.

Prime Time’da en çok reyting alan yerli diziler şöyle…

127

Reytinglerde zirveyi görenler şaştı kaldı! En çok izlenen dizi bakın hangisi oldu… - Sayfa 2

26. Seversin (Kanal D – 18. bölüm)

227

Reytinglerde zirveyi görenler şaştı kaldı! En çok izlenen dizi bakın hangisi oldu… - Sayfa 3

25.  Mükemmel Eşleşme (TRT1 – 11. bölüm)

327

Reytinglerde zirveyi görenler şaştı kaldı! En çok izlenen dizi bakın hangisi oldu… - Sayfa 4

24.  Kusursuz Kiracı (FOX – 5. bölüm)

427

Reytinglerde zirveyi görenler şaştı kaldı! En çok izlenen dizi bakın hangisi oldu… - Sayfa 5

23.  Balkan Ninnisi (TRT1 – 13. bölüm)

527

Reytinglerde zirveyi görenler şaştı kaldı! En çok izlenen dizi bakın hangisi oldu… - Sayfa 6

22.  Kasaba Doktoru (TRT1 – 18. bölüm)

627

Reytinglerde zirveyi görenler şaştı kaldı! En çok izlenen dizi bakın hangisi oldu… - Sayfa 7

21.  Gül Masalı (atv – 15. bölüm)

727

Reytinglerde zirveyi görenler şaştı kaldı! En çok izlenen dizi bakın hangisi oldu… - Sayfa 8

20.  Duy Beni (Star Tv – 13. bölüm)

827

Reytinglerde zirveyi görenler şaştı kaldı! En çok izlenen dizi bakın hangisi oldu… - Sayfa 9

19.  Mahkum (Fox – 27. bölüm)

927

Reytinglerde zirveyi görenler şaştı kaldı! En çok izlenen dizi bakın hangisi oldu… - Sayfa 10

18.  Baba (Show Tv – 17. bölüm)

1027

Reytinglerde zirveyi görenler şaştı kaldı! En çok izlenen dizi bakın hangisi oldu… - Sayfa 11

17.  İyilik (FOX – 12. bölüm)

1127

Reytinglerde zirveyi görenler şaştı kaldı! En çok izlenen dizi bakın hangisi oldu… - Sayfa 12

16.  Tozluyaka (Fox – 14. bölüm)

1227

Reytinglerde zirveyi görenler şaştı kaldı! En çok izlenen dizi bakın hangisi oldu… - Sayfa 13

15.  Bir Peri Masalı  (FOX – 1. bölüm)

1327

Reytinglerde zirveyi görenler şaştı kaldı! En çok izlenen dizi bakın hangisi oldu… - Sayfa 14

14.  O Kız (Kanal D – 2. bölüm)

1427

Reytinglerde zirveyi görenler şaştı kaldı! En çok izlenen dizi bakın hangisi oldu… - Sayfa 15

13.  Camdaki Kız (Kanal D – 50. bölüm)

1527

Reytinglerde zirveyi görenler şaştı kaldı! En çok izlenen dizi bakın hangisi oldu… - Sayfa 16

12.  Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Show Tv – 11. bölüm)

1627

Reytinglerde zirveyi görenler şaştı kaldı! En çok izlenen dizi bakın hangisi oldu… - Sayfa 17

11.  Üç Kız Kardeş (Kanal D – 19. bölüm)

1727

Reytinglerde zirveyi görenler şaştı kaldı! En çok izlenen dizi bakın hangisi oldu… - Sayfa 18

10.  Yasak Elma (Fox – 148. bölüm)

1827

Reytinglerde zirveyi görenler şaştı kaldı! En çok izlenen dizi bakın hangisi oldu… - Sayfa 19

9.  Yargı (Kanal D – 37. bölüm)

1927

Reytinglerde zirveyi görenler şaştı kaldı! En çok izlenen dizi bakın hangisi oldu… - Sayfa 20

8.  Bir Küçük Gün Işığı (atv – 4. bölüm)

2027

Reytinglerde zirveyi görenler şaştı kaldı! En çok izlenen dizi bakın hangisi oldu… - Sayfa 21

7.  Aldatmak (atv – 2. bölüm)

2127

Reytinglerde zirveyi görenler şaştı kaldı! En çok izlenen dizi bakın hangisi oldu… - Sayfa 22

6.  Alparslan: Büyük Selçuklu (TRT1 – 29. bölüm)

2227

Reytinglerde zirveyi görenler şaştı kaldı! En çok izlenen dizi bakın hangisi oldu… - Sayfa 23

5.  Teşkilat  (TRT1 – 49. bölüm)

2327

Reytinglerde zirveyi görenler şaştı kaldı! En çok izlenen dizi bakın hangisi oldu… - Sayfa 24

4.  Kardeşlerim (atv – 61. bölüm)

2427

Reytinglerde zirveyi görenler şaştı kaldı! En çok izlenen dizi bakın hangisi oldu… - Sayfa 25

3.  Yalı Çapkını (Star Tv – 2. bölüm)

2527

Reytinglerde zirveyi görenler şaştı kaldı! En çok izlenen dizi bakın hangisi oldu… - Sayfa 26

2.  Ben Bu Cihana Sığmazam (atv – 2. bölüm)

2627

Reytinglerde zirveyi görenler şaştı kaldı! En çok izlenen dizi bakın hangisi oldu… - Sayfa 27

1.  Gönül Dağı (TRT1 – 70. bölüm)

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