Reytinglerde zirveyi görenler şaştı kaldı! En çok izlenen dizi bakın hangisi oldu…

Televizyon ekranlarının iddialı dizilerinin başlamasıyla birlikte reyting listesi altüst oldu. Peki Prime time total reyting listesine göre, 26 Eylül Pazartesi – 3 Ekim Pazar tarihleri arasında en çok izlenen diziler hangileri oldu? İşte detaylar…
Prime time total reyting listesine göre, 26 Eylül Pazartesi – 3 Ekim Pazar tarihleri arasında en çok izlenen diziler belli oldu. Sezonun iddialı dizilerinin başlamasıyla birlikte tabloda şaşırtan değişimler ortaya çıktı.
Prime Time’da en çok reyting alan yerli diziler şöyle…
26. Seversin (Kanal D – 18. bölüm)
25. Mükemmel Eşleşme (TRT1 – 11. bölüm)
24. Kusursuz Kiracı (FOX – 5. bölüm)
23. Balkan Ninnisi (TRT1 – 13. bölüm)
22. Kasaba Doktoru (TRT1 – 18. bölüm)
21. Gül Masalı (atv – 15. bölüm)
20. Duy Beni (Star Tv – 13. bölüm)
19. Mahkum (Fox – 27. bölüm)
18. Baba (Show Tv – 17. bölüm)
17. İyilik (FOX – 12. bölüm)
16. Tozluyaka (Fox – 14. bölüm)
15. Bir Peri Masalı (FOX – 1. bölüm)
14. O Kız (Kanal D – 2. bölüm)
13. Camdaki Kız (Kanal D – 50. bölüm)
12. Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Show Tv – 11. bölüm)
11. Üç Kız Kardeş (Kanal D – 19. bölüm)
10. Yasak Elma (Fox – 148. bölüm)
9. Yargı (Kanal D – 37. bölüm)
8. Bir Küçük Gün Işığı (atv – 4. bölüm)
7. Aldatmak (atv – 2. bölüm)
6. Alparslan: Büyük Selçuklu (TRT1 – 29. bölüm)
5. Teşkilat (TRT1 – 49. bölüm)
4. Kardeşlerim (atv – 61. bölüm)
3. Yalı Çapkını (Star Tv – 2. bölüm)
2. Ben Bu Cihana Sığmazam (atv – 2. bölüm)
1. Gönül Dağı (TRT1 – 70. bölüm)