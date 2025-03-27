REYTİNG ZİRVESİNE “SAHİPSİZLER” VE “EŞREF RÜYA” DAMGASI!

Türkiye televizyonlarında 26 Mart 2025 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları açıklandı. TİAK’ın (Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi) aldığı karar gereği ilk 100 programın sıralaması paylaşılmazken, TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde ilk üç sıradaki yapımlar dikkat çekti. Star TV’nin yeni dizisi “Sahipsizler” Total grubunda birinciliği elde ederken, AB ve ABC1 gruplarında zirve Kanal D’nin iddialı yapımı “Eşref Rüya”ya gitti. Atv’nin uzun soluklu projesi “Kuruluş Osman” ise tüm kategorilerde ilk üçteki yerini korumayı başardı.

TOTAL GRUBUNUN LİDERİ: SAHİPSİZLER

Star TV ekranlarında yeni başlayan ve sosyal medyada da geniş yankı uyandıran dizi “Sahipsizler”, Total izleyici grubunda günün en çok izlenen programı oldu. Hikayesi ve oyunculuk performanslarıyla öne çıkan dizi, rakiplerine fark atarak zirvede yer aldı.

İkinci sırada ise Atv’nin tarihi ve aksiyon dolu yapımı “Kuruluş Osman” yer aldı. Her hafta geniş bir izleyici kitlesini ekran başına toplayan dizi, istikrarlı performansını sürdürdü. Gündüz kuşağında ise Atv’nin sevilen programı “Esra Erol’da”, Total kategorisinde üçüncü sıraya yerleşerek başarısını bir kez daha kanıtladı.

AB GRUBUNDA ZİRVE: EŞREF RÜYA

Daha çok eğitim düzeyi yüksek ve kentli izleyici kitlesini temsil eden AB grubunda ise liderlik **Kanal D’nin ses getiren dizisi “Eşref Rüya”**ya ait oldu. Güçlü senaryosu ve derin karakter analizleriyle öne çıkan yapım, AB kategorisinde haftanın en çok izlenen içeriği olmayı başardı.

Now TV’de yayınlanan “Leyla Hayat… Aşk… Adalet…” adlı dizi ise dikkat çekici çıkışıyla AB grubunda ikinci sırada yer aldı. Dizinin sosyal meseleleri ele alan senaryosu ve oyunculuk performansları, izleyicilerin beğenisini kazandı.

Bu kategoride de Atv’nin fenomen yapımı “Kuruluş Osman”, üçüncülük koltuğuna oturarak üç ana reyting grubunda da ilk üçte yer almayı sürdürüyor.

ABC1 GRUBUNDA DA ZİRVE DEĞİŞMEDİ

ABC1 kategorisi ise reklamverenlerin en çok önemsediği gruplardan biri. Bu kategoride de Kanal D’nin “Eşref Rüya” dizisi birinciliği kimseye bırakmadı. Her hafta olduğu gibi geniş bir kitleyi etkilemeyi başaran yapım, senaryosu ve prodüksiyon kalitesiyle göz dolduruyor.

Star TV’nin “Sahipsizler” dizisi, Total grubunun ardından bu kategoride de ikinci sırada yer aldı. Özellikle genç izleyicilerin yoğun ilgisini çeken dizi, ilk haftalardaki başarısını sürdürüyor.

Listenin üçüncü sırasında ise yine Atv’nin güçlü yapımı “Kuruluş Osman” yer alıyor. Dizi, hem tarih anlatımı hem de aksiyon sahneleriyle üç kategoride birden ilk üçte yer alma başarısını sürdürüyor.

KAZANANLAR VE YÜKSELENLER

Sonuçlara göre; “Sahipsizler” Star TV’ye Total grubunda liderlik getirirken, “Eşref Rüya” Kanal D için AB ve ABC1 gruplarında zirvenin adı oldu. “Kuruluş Osman” ise üç reyting grubunda da istikrarını koruyan yegâne yapım olarak öne çıktı. Gündüz kuşağında ise “Esra Erol’da” Total grubunda üst sıralardaki yerini korudu.

TİAK’ın aldığı karar gereği detaylı reyting listeleri kamuoyuna açıklanmasa da, ilk üçteki yapımlar televizyon ekranlarının nabzını tutmaya devam ediyor. Hem ana akım diziler hem de gündüz kuşağı programları arasında yaşanan rekabet, Türk televizyonlarında içerik kalitesinin artmasına da katkı sağlıyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net