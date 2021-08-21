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Burcu Esmersoy önceki gün Çeşme’de görüntülendi. Esmersoy, şezlongda uzanıp arkadaşlarıyla uzun süre sohbet etti. Daha sonra deniz kenarına inen ünlü sunucu, suya sadece ayaklarını sokmakla yetindi.