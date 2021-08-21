Burcu Esmersoy önceki gün Çeşme’de görüntülendi. Esmersoy, şezlongda uzanıp arkadaşlarıyla uzun süre sohbet etti. Daha sonra deniz kenarına inen ünlü sunucu, suya sadece ayaklarını sokmakla yetindi.
Çeşme’den yazlık kiralayan ancak işleri sebebiyle İstanbul ve Çeşme arasında mekik dokuyan Burcu Esmersoy, görüntülendiği plajdaki şezlongda arkadaşlarıyla sohbet ederek zaman geçirdi.
Güzel sucunu, ilerleyen saatlerde deniz kenarına indi. Kız arkadaşı denize girerken Esmersoy, ayaklarını suya sokarak kenardan sohbet etmekle yetindi.
Tüm gün pareosunu üzerinden çıkarmayan Esmersoy, arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada attığı kahkahalarla dikkat çekti.
44 yaşındaki güzel sunucu Burcu Esmersoy, arkadaşı denizden çıktıktan sonra tekrar şezlonguna geçerek sohbetlerine devam etti.