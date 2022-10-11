Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı…

Yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte ekranlardaki rekabette arttı. Reyting yarışındaki kıyasıya mücadelede zirvenin sahibi ise herkesi şaşırttı. İşte 3 Ekim Pazartesi – 9 Ekim Pazar tarihleri arasında en çok izlenen diziler…
Reyting yarışındaki kıyasıya mücadele devam ederken geçtiğimiz haftanın zirvesindeki yapım herkesi şaşırttı. Prime time total reyting listesine göre, 3 Ekim Pazartesi – 9 Ekim Pazar tarihleri arasında en çok izlenen diziler belli oldu. Sezonun iddialı dizilerinin başlamasıyla birlikte tabloda şaşırtan değişimler ortaya çıktı.
İşte Prime Time’da en çok reyting alan yerli diziler…
129
28. Mükemmel Eşleşme (TRT1 – 12. bölüm)
229
27. Seversin (Kanal D – 19. bölüm)
329
26. Balkan Ninnisi (TRT1 – 14. bölüm)
429
25. Gül Masalı (atv – 16. bölüm)
529
24. Kusursuz Kiracı (FOX – 6. bölüm)
629
23. Kasaba Doktoru (TRT1 – 19. bölüm)
729
22. Duy Beni (Star Tv – 14. bölüm)
829
21. Mahkum (Fox – 28. bölüm)
929
20. İyilik (FOX – 13. bölüm)
1029
19. Gecenin Ucunda (Star Tv – 1. bölüm)
1129
18. Bir Peri Masalı (FOX – 2. bölüm)
1229
17. Baba (Show Tv – 18. bölüm)
1329
16. Tozluyaka (Fox – 15. bölüm)
1429
15. O Kız (Kanal D – 3. bölüm)
1529
14. Camdaki Kız (Kanal D – 51. bölüm)
1629
13. Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Show Tv – 12. bölüm)
1729
12. Yasak Elma (Fox – 149. bölüm)
1829
11. Bir Küçük Gün Işığı (atv – 5. bölüm)
1929
10. Yargı (Kanal D – 38. bölüm)
2029
9. Aldatmak (atv – 3. bölüm)
2129
8. Alparslan: Büyük Selçuklu (TRT1 – 30. bölüm)
2229
7. Üç Kız Kardeş (Kanal D – 20. bölüm)
2329
6. Teşkilat (TRT1 – 50. bölüm)
2429
5. Kardeşlerim (atv – 62. bölüm)
2529
4. Kuruluş Osman (atv – 99. bölüm)
2629
3. Ben Bu Cihana Sığmazam (atv – 3. bölüm)
2729
2. Yalı Çapkını (Star Tv – 3. bölüm)
2829
1. Gönül Dağı (TRT1 – 71. bölüm)