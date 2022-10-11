Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı…

Yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte ekranlardaki rekabette arttı. Reyting yarışındaki kıyasıya mücadelede zirvenin sahibi ise herkesi şaşırttı. İşte 3 Ekim Pazartesi – 9 Ekim Pazar tarihleri arasında en çok izlenen diziler…

Reyting yarışındaki kıyasıya mücadele devam ederken geçtiğimiz haftanın zirvesindeki yapım herkesi şaşırttı. Prime time total reyting listesine göre, 3 Ekim Pazartesi – 9 Ekim Pazar tarihleri arasında en çok izlenen diziler belli oldu. Sezonun iddialı dizilerinin başlamasıyla birlikte tabloda şaşırtan değişimler ortaya çıktı.

İşte Prime Time’da en çok reyting alan yerli diziler…