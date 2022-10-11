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Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı…

Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı…
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11 Ekim 2022 - 13:03

Yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte ekranlardaki rekabette arttı. Reyting yarışındaki kıyasıya mücadelede zirvenin sahibi ise herkesi şaşırttı. İşte 3 Ekim Pazartesi – 9 Ekim Pazar tarihleri arasında en çok izlenen diziler…

Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı… - Sayfa 1

Reyting yarışındaki kıyasıya mücadele devam ederken geçtiğimiz haftanın zirvesindeki yapım herkesi şaşırttı. Prime time total reyting listesine göre, 3 Ekim Pazartesi – 9 Ekim Pazar tarihleri arasında en çok izlenen diziler belli oldu. Sezonun iddialı dizilerinin başlamasıyla birlikte tabloda şaşırtan değişimler ortaya çıktı.

İşte Prime Time’da en çok reyting alan yerli diziler…

129

Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı… - Sayfa 2

28.  Mükemmel Eşleşme (TRT1 – 12. bölüm)

229

Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı… - Sayfa 3

27.  Seversin (Kanal D – 19. bölüm)

329

Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı… - Sayfa 4

26.  Balkan Ninnisi (TRT1 – 14. bölüm)

429

Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı… - Sayfa 5

25.  Gül Masalı (atv – 16. bölüm)

529

Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı… - Sayfa 6

24.  Kusursuz Kiracı  (FOX – 6. bölüm)

629

Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı… - Sayfa 7

23.  Kasaba Doktoru (TRT1 – 19. bölüm)

729

Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı… - Sayfa 8

22.  Duy Beni (Star Tv – 14. bölüm)

829

Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı… - Sayfa 9

21.  Mahkum (Fox – 28. bölüm)

929

Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı… - Sayfa 10

20.  İyilik (FOX – 13. bölüm)

1029

Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı… - Sayfa 11

19.  Gecenin Ucunda  (Star Tv – 1. bölüm)

1129

Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı… - Sayfa 12

18.  Bir Peri Masalı (FOX – 2. bölüm)

1229

Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı… - Sayfa 13

17.  Baba (Show Tv – 18. bölüm)

1329

Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı… - Sayfa 14

16.  Tozluyaka (Fox – 15. bölüm)

1429

Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı… - Sayfa 15

15.  O Kız (Kanal D – 3. bölüm)

1529

Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı… - Sayfa 16

14.  Camdaki Kız (Kanal D – 51. bölüm)

1629

Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı… - Sayfa 17

13.  Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Show Tv – 12. bölüm)

1729

Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı… - Sayfa 18

12.  Yasak Elma (Fox – 149. bölüm)

1829

Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı… - Sayfa 19

11.  Bir Küçük Gün Işığı (atv – 5. bölüm)

1929

Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı… - Sayfa 20

10.  Yargı (Kanal D – 38. bölüm)

2029

Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı… - Sayfa 21

9.  Aldatmak (atv – 3. bölüm)

2129

Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı… - Sayfa 22

8.  Alparslan: Büyük Selçuklu (TRT1 – 30. bölüm)

2229

Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı… - Sayfa 23

7.  Üç Kız Kardeş (Kanal D – 20. bölüm)

2329

Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı… - Sayfa 24

6.  Teşkilat (TRT1 – 50. bölüm)

2429

Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı… - Sayfa 25

5.  Kardeşlerim (atv – 62. bölüm)

2529

Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı… - Sayfa 26

4.  Kuruluş Osman  (atv – 99. bölüm)

2629

Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı… - Sayfa 27

3.  Ben Bu Cihana Sığmazam (atv – 3. bölüm)

2729

Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı… - Sayfa 28

2.  Yalı Çapkını (Star Tv – 3. bölüm)

2829

Reyting listesi alt üst oldu! Zirve herkesi şaşırttı! İddialı yapımlara fark atmayı başardı… - Sayfa 29

1.  Gönül Dağı (TRT1 – 71. bölüm)

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