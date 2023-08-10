Sputnik Türkiye, ünlü gazeteciyi işten çıkardı!

Gazeteci Atilla Güner, Sputnik’in kendisini işten çıkardığını duyurarak, “Grev yapan gazetecilere destek verdim, şu anda çok sayıda sendikalı da işten çıkarılıyor!” ifadelerini kullandı.
Sputnik Radyo’nun ana haber bülteni olan “Akşam Postası“nı hazırlayıp sunangazeteci Atilla Güner, “küçülüyoruz” denerek işten çıkarıldığını açıkladı. Güner, işten çıkarılmasının asıl gerekçesinin, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile sürdürülem toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alan Sputnik Türkiye çalışanlarına destek vermesi olduğunu söyledi. Güner, “Şu anda çok sayıda sendikalı da işten çıkarılıyor” diye duyurdu.
TGS, Sputnik Türkiye işvereni ile sürdürdüğü toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı almıştı. Sputnik’e asılan grev ilanında, “Sendikamız Türkiye Gazeteci Sendikası (TGS) ile Rossiya Segondnya Uluslararası Haber Ajansı Türkiye İrtibat Bürosu işvereni ile sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlık ile sonuçlanmıştır” denilmişti.
‘GENÇLERE DESTEK VERDİM’
Sputnik Radyo’nun ana haber bülteni olan “Akşam Postası“nı hazırlayıp sunan deneyimli gazeteci Atilla Güner, bugün kendisine işten çıkarıldığının tebliğ edildiğini açıkladı.
Güner sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Merhabalar. Bu akşam yayını için hazırlıklarımı yapmıştım. İzin dönüşü saat 17.00’de buluşacaktık. Ancak… Sputnik Radyo yöneticisi bugün beni çağırdı ve ‘küçülüyoruz, sizi işten çıkardık’ dedi. Gazeteciler, neden-sonuç ilişkisini açıklamak zorunda. İşyerindeki çoğunluk bir süre önce TGS üyesi oldu, hak mücadelesi başlattı, uzlaşma olmadı ve grev kararı asıldı. Ben de gençlere destek verdim. Gazetecilik hayatım boyunca zaten hep bunu yapmaya çalıştım. Şu anda çok sayıda sendikalı da işten çıkarılıyor… Bir gün yeni bir mecrada buluşmak üzere hoşça kalın… (Not: Yayınlarımda üzdüğüm, kırdığım, sesine kulak veremediğim herkesten bağışlanmayı dilerim.)” ifadelerini kullandı.
‘ÇALIŞANLARIN HAK ARAMASINA TAHAMMÜL EDEMİYORLAR’
Gazete Duvar’a konuşan Atila Güner, işten çıkarılır çıkarılmaz binadan ayrıldığını, yönetimin sırayla çalışanlara bildirimde bulunduğunu söyledi. Geçtiğimiz hafta Sputnik çalışanlarının grev kararı almasına dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptığını ve bunun yönetimi rahatsız ettiğini ifade eden Güner, “Bir programcı olarak grevle ilgili paylaşım yapmama çok içerlemişler. Kendileri haklarını arayabiliyorlar ama Rus medyasının Türkiye’deki çalışanlarının hak aramasına tahammül edemiyorlar” diye konuştu.