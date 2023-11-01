Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Resepsiyona damga vuran görüntünün sırrı çözüldü! Erdoğan’a ne dediği belli oldu

Resepsiyona damga vuran görüntünün sırrı çözüldü! Erdoğan’a ne dediği belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
01 Kasım 2023 - 15:32

Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’nda tebrikleri kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail’in Gazze’deki katliamlarını kınayan Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva’nın görüntüleri gündem olmuştu. Haleva’nın sözleri belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’nda tebrikleri kabul ederken Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva’nın hareketleri dikkat çekmişti. Haleva’nın hareketlerinin sırrı çözüldü.

“BİR DUA ŞEKLİDİR”

İsak Haleva’nın yakını Yahudi iş insanı araştırmacı Doğan Kasadolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik ederken Haleva’nın hareketlerinin nedenini açıkladı. Kasadolu, “Haleva’nın ellerini Başkan Erdoğan’ın omuzlarına koyması bir dua şeklidir. Yahudi inancında eller, dua edilen kişinin başına konur ve kendisine dua edilir.

Cumhurbaşkanımızın maşallah boyu uzun olduğundan Haleva ellerini Erdoğan’ın omzuna koyarak kendisine dua etmiş ve ortaya samimi bir görüntü çıkmıştır. Haleva, Başkan Erodoğan’ın dünyadaki barış çabalarının bir an önce sonuç vermesini, kan ve gözyaşının bir an önce bitmesini temenni ederek hem kendisini hem de Türkiye için de dua etmiştir” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD’li komandolar İsrail’de. Operasyonlara katılacaklarını açıkladılarABD’li komandolar İsrail’de. Operasyonlara katılacaklarını açıkladılar
Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı! ‘Kanıtları yok ettiniz’ sorusuna olay yanıt…Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı! ‘Kanıtları yok ettiniz’ sorusuna olay yanıt…
Dilan ve Engin Polat’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı! “Kaçmaya hazırlandıkları…”Dilan ve Engin Polat’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı! “Kaçmaya hazırlandıkları…”
Amerikan Foreıgn Affaırs dergisinden olay iddia! Netanyahu Hamas saldırısını biliyorduAmerikan Foreıgn Affaırs dergisinden olay iddia! Netanyahu Hamas saldırısını biliyordu
Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar…Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dolar vites artırdı. Tüm zamanların rekorunu kırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’li komandolar İsrail’de. Operasyonlara katılacaklarını açıkladılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aşk sonunda belgelendi! İşte Galatasaray’ın yeni yengesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı! ‘Kanıtları yok ettiniz’ sorusuna olay yanıt…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Resepsiyona damga vuran görüntünün sırrı çözüldü! Erdoğan’a ne dediği belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dilan ve Engin Polat’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı! “Kaçmaya hazırlandıkları…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Amerikan Foreıgn Affaırs dergisinden olay iddia! Netanyahu Hamas saldırısını biliyordu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti… Eski eşten romantik mesaj
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Arda Türkmen’in eşi Melodi Elbirliler’e taciz: Arabadan indirmeye çalıştı
SON DAKİKA HABERLERİ
Hakan Fidan’dan ‘Gazze’ açıklaması: Sorumluluğa hazırızKasım 1, 2023-2:12 pm
Bıden Ürdün Kralı 2. Abdullah’la Gazze’deki son gelişmeleri görüştüKasım 1, 2023-12:59 pm
Son dakika… Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: Okullarda müfredat değişiyorKasım 1, 2023-12:33 pm
Dolar/TL güne rekorla başladıKasım 1, 2023-10:53 am
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi…Kasım 1, 2023-9:59 am
Türk gazeteciye İsrail askerlerinden canlı yayında şok tehdit! Tüfeklerindeki lazerle hedef aldılar!Ekim 31, 2023-12:16 pm
Litresi 40 lirayı aşmıştı! Motorine indirim geldi…Ekim 31, 2023-9:56 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !