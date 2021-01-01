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İkinci El Araç Alacaklar Dikkat !

İkinci El Araç Alacaklar Dikkat !
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17 Ekim 2021 - 13:14
Son dönemlerde sıfır kilometre araçların fiyatlarının yüksekliği sebebiyle araç alacaklar ikinci ele yöneldi.

İkinci el araç satın alırken bazı konularda dikkatli olmak gerekiyor. Kötü niyetli satıcılar, yüksek bedellerle hasarlı araç satabiliyor. “Kaskodan fazla para alabilmek için şişirilmiş hasar kaydı var”, “Araçta bedelsiz hasar kaydı çıkıyor”“Karşı tarafın hasarı bu araca yazılmış” gibi sözleri araç alacaklar sıklıkla duyuyor.

Yeni Şafak Gazetesi’nin haberine göre; TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı ve aynı zamanda  Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği(TÜSED) Başkanı Ahmet Nedim Erdem, bir araç kazaya karıştıysa, dosyasının açılıp sigorta şirketinin bunu şase numarası üzerinden mutlaka sisteme işlediğini söyledi. Sürücü kusurlu olsun veya olmasın, şirket bunu ödesin veya ödemesin, eksperin belirlediği “doğru maliyet” tam zamanlı veri aktarıldıysa, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sistemine eş zamanlı olarak yansıyor. Erdem, 5664 SMS hizmetinden aracın plaka ile değil, mutlaka “şase numarasıyla” sorgulanması konusunda da uyardı.

Tramer sorgusunda sıkça karşılaşılan bir husus ise; “bedelsiz” hasar kayıtları. Kaza tarihi yazıyor, ancak hasar bedeli gözükmüyorsa bunun peşine düşün. Kaza sonrası ihbar bildirimi yapılmasının ardından sigorta şirketi dosyayı açıyor. Ancak hatalı bildirimler, hatalı poliçe numaraları ve bazı durumlarda yaşanan hukuki süreç sebebiyle hasar bedelinin sisteme işlemesi 6 ayı bulabiliyor. Büyük kazalara karışan araçlar bu sürede onarılıp satılabiliyor. Bedelsiz kaydı önemsemeyip aracı alan kişinin, yüksek hasar bedelleriyle karşılaşabildiğini anlatan Ahmet Nedim Erdem, araç sahibinin istediği takdirde detaylı rapora ulaşabileceği bilgisini verdi.

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