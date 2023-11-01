Dilan ve Engin Polat’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı! “Kaçmaya hazırlandıkları…”

Önce sosyal medyadaki lüks yaşam paylaşımlarıyla, son günlerdeyse para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelen Dilan Polat ve Engin Polat çiftine operasyon düzenlendi.
Sabaha karşı İstanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da yapılan eş zamanlı operasyonlar kapsamında Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Ahmet Gün’ün de aralarında bulunduğu toplam 14 kişi gözaltına alındı.
POLAT ÇİFTİNİN NEDEN GÖZALTINA ALINDIĞINI AÇIKLADI
Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Polat çiftinin ve beraberindekilerin neden gözaltına alındığını açıkladı Ağırel, “Kaçmaya hazırlandıkları yönündeki tespitler neden olmuş” ifadelerine yer verdi:
Murat Ağırel’in paylaşımı şe şekilde:
“Polat ailesinin acil şekilde gözaltına alınmasının nedenini öğrendim. MASAK raporu daha hazırlanmamış. Hali hazırda Savcılık birden fazla Masak raporu bekliyor. Buna rağmen neden gözaltı yapıldığını sorduğumda ise aldığım cevap; Kayıtlı mernis adreslerin güncellenmesi, güncellenen adreslerin oturum olmayan boş adreslere taşınması ve kaçmaya hazırlandıkları yönündeki tespitler neden olmuş.”