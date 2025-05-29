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Real Madrid’in Yeni Hocası Xabi Alonso’dan Şok Karar

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Real Madrid’de Carlo Ancelotti’nin ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine gelen Xabi Alonso, takımının geleceği hakkında önemli kararlar almaya başladı. İspanyol teknik adam, önümüzdeki sezon için kadro planlaması yaparken bazı futbolcularla yollarını ayırma kararı aldı. Özellikle, Alaba ve Asecio gibi stoperlerle ilgili alınan kararlar dikkat çekiyor. Ancak Arda Güler konusunda ise daha farklı bir yaklaşım sergileyen Alonso, milli futbolcumuzun takımda kalacağını açıkladı.

Alonso’nun Alaba ve Asecio Hakkındaki Kararı

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Xabi Alonso özellikle David Alaba ve Jesus Asecio’yu takımda istemediğini belirtti. Yeni teknik direktörün, bu iki ismi kadroda düşünmediği ve önümüzdeki sezon için başka takımlara göndermeyi planladığı iddia ediliyor. Alonso’nun, bu oyuncular hakkında “Onlardan hoşlanmıyorum” şeklinde bir açıklama yaptığı belirtildi. Her iki oyuncunun da Real Madrid’deki geleceği, Xabi Alonso’nun bu kararları doğrultusunda şekillenecek gibi görünüyor.

Arda Güler Konusunda Olumlu Düşünceler

Xabi Alonso’nun bir diğer önemli karar verdiği isim ise Arda Güler oldu. Arda, geçtiğimiz sezon bazı inişli çıkışlı performanslar sergilemiş olsa da Alonso, milli oyuncumuzun potansiyeline oldukça güveniyor. Alonso’nun Arda’yı takımda tutma konusunda kararlı olduğu ve Arda’nın önümüzdeki sezon kadroda kalacağı ifade ediliyor. Real Madrid’in Türk yıldızı için gelecek sezon daha fazla şans verilmesi planlanıyor.

Xabi Alonso’nun Real Madrid’deki Yeni Dönemi

Xabi Alonso, Real Madrid’deki ilk sezonunu geçirmek üzereyken, kadroda yapmak istediği değişiklikler ve hedefleri ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda takımın teknik direktörlüğünü üstlenen Carlo Ancelotti’nin başarılı performansının ardından, Alonso’nun vereceği kararlar Real Madrid’in geleceği için kritik öneme sahip.

Yeni teknik direktörün, kadroda adaletli bir yapılanma sağlamak ve Real Madrid’in şampiyonluk yolundaki iddiasını devam ettirmek için cesur adımlar atması bekleniyor.

Real Madrid’in Yeni Hocası Xabi Alonso’dan Şok Karar
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