AHMET ÇAKAR’DAN KEREM AKTÜRKOĞLU TEPKİSİ

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Portekiz’in güçlü ekibi Benfica’yı ağırladı. Kadıköy’de oynanan karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne olurken gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Sarı lacivertliler rövanş öncesinde avantaj elde edemese de umutlarını Portekiz’de oynanacak ikinci maça taşıdı.

MAÇ SONRASI GÜNDEM KEREM OLDU

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’ndaki bu kritik mücadelede en çok konuşulan isimlerden biri Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu oldu. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’nin gündemine gelen Kerem’in bu karşılaşmada sahaya çıkması tartışmaları beraberinde getirdi. Tribünlerde de Kerem’e karşı farklı tepkiler gözlemlendi; bir kısım taraftar milli futbolcuyu alkışlarken, bir kısmı ise tepkisini dile getirdi.

AHMET ÇAKAR’DAN SERT ELEŞTİRİ

Maçın ardından eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, canlı yayında Kerem Aktürkoğlu’nu hedef aldı. Çakar, “Hani Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu’nu Benfica maçlarında oynatmayacaktı? Utanıyorum Kerem’den. Ekmek parası denen bir şey vardır, profesyonel ahlak vardır. Bugün Kerem’in oynaması tamamen Fenerbahçe’nin tercihiyle oldu” sözleriyle tepki gösterdi.

Çakar, açıklamalarında Kerem’in sahaya çıkmasının hem futbol ahlakı açısından hem de transfer süreci açısından yanlış olduğunu savundu. “Kerem bile isteye oynamadı desem belki abartmış olurum ama bugün yaşananlar futbolun ruhuna aykırıydı” diyerek tepkisini sürdürdü.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA

Çakar’ın bu açıklamaları sosyal medyada da gündeme oturdu. Birçok futbolsever Kerem’in profesyonel bir futbolcu olduğunu ve kulübünün kararına uymak zorunda kaldığını savunurken, bazı taraftarlar ise Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan bir oyuncunun bu kritik maçta oynatılmasının doğru olmadığını dile getirdi.

GÖZLER RÖVANŞA ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe ile Benfica arasındaki rövanş karşılaşması öncesinde hem spor kamuoyu hem de taraftarların gözü Kerem Aktürkoğlu üzerinde olacak. Milli futbolcunun sahadaki performansı kadar transfer sürecinde yaşanacak gelişmeler de büyük merakla bekleniyor.