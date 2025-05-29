CHELSEA, UEFA KONFERANS LİGİ’Nİ KAZANARAK TARİHE GEÇTİ

Chelsea, UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis’i 4-1’lik net bir skorla yenerek şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı. Polonya’nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Şehir Stadyumu’nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu.

FINALİN HİKAYESİ

İspanyol ekibi Real Betis, maçın başlarında Abdessamad Ezzalzouli’nin 9. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarının sonunda skoru koruyan Betis, Chelsea’nin ikinci yarıdaki baskısına dayanamadı.

CHELSEA’NİN GÖSTERİŞİ: GERİ DÖNÜŞ VE KUPA

İngiliz ekibi, 65. dakikada Enzo Fernandez’in golüyle skoru 1-1’e getirdi. 5 dakika sonra Nicolas Jackson’ın attığı golle Chelsea, 2-1’lik üstünlüğü yakaladı. Maçın ilerleyen dakikalarında Jadon Sancho (83′) ve Moises Caicedo’nun (90+1′) golleriyle skoru 4-1’e taşıyan Chelsea, UEFA Konferans Ligi şampiyonluğunu kazandı.

CHELSEA TARİHE GEÇTİ: 5 EUROPA KUPASI

Bu zaferle birlikte Chelsea, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ni kazanan ilk takım oldu. Aynı zamanda daha önce kazandığı Süper Kupa ve UEFA Kupa Galipleri Kupası’nın ardından, tüm büyük UEFA kupalarını kazanan tarihteki ilk takım oldu. Chelsea, 9. Avrupa zaferine imza atarak, Avrupa’da 5 büyük kupayı kazanan ilk takım olma başarısını gösterdi.

REAL BETİS TARİHİNİN İLK FİNALİNDE YENİLDİ

Real Betis, tarihinde ilk kez bir UEFA finaline yükselmişti. Ancak finalde karşılaştığı Chelsea karşısında 4-1’lik mağlubiyetle kupayı kazanamadan ayrıldı.