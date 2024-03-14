Ramazan Bayramında hangi ünlü nerede sahneye çıkacak? Programları belli oldu

Bu yıl turizm sezonunun yoğunluğunun az olduğu başlangıç günlerine denk gelen Ramazan Bayramı için Antalya başta olmak üzere birçok turizm bölgesinde beş yıldızlı oteller ünlü isimlerin sahneye çıkacağı konser programları hazırladı.