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Akaryakıta bu gece dev zam geliyor! 46 liraya dayanacak…

Akaryakıta bu gece dev zam geliyor! 46 liraya dayanacak…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Şubat 2024 - 11:00

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 2 lira 55 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla beraber İstanbul’da motorinin litresi 44 lira 23 kuruş, Ankara’da 45 lira 6 kuruştan satılacak.

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