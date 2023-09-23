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Hasan Can Kaya’nın dev bağışını böyle duyurdular: “Ne zaman mesaj atsak anında yardım etti”

Hasan Can Kaya’nın dev bağışını böyle duyurdular: “Ne zaman mesaj atsak anında yardım etti”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Eylül 2023 - 18:30
Konuşanlar programında da sık sık bağış toplayan Hasan Can Kaya alkışlanacak bir yardıma imza attı. Hasan Can Kaya, sürekli destek verdiği Ankara Patiliköy’e son olarak 150 bin TL bağış yaptı.

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