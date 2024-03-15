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Rahmi Koç’un Miami’deki evini görenler hayran kaldı. İşte muhteşem malikane

Rahmi Koç’un Miami’deki evini görenler hayran kaldı. İşte muhteşem malikane
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Mart 2024 - 15:39
Türkiye’nin en zengin iş insanlarından olan Koç Holding’in Onursal Başkanı Rahmi Koç’un Miami’deki lüks evinin fotoğrafları gündem oldu. Emlakçı bir arkadaşını ağırlayan Rahmi Koç’un lüks evini görenler hayran kaldı.

Geçtiğimiz aylarda açıklanan “En zengin 100 Türk” listesinde beşinci sırada yer alan Rahmi Koç, 2.8 milyar dolarlık servetiyle adından söz ettirmişti. Koç bu defa Miami’deki lüks eviyle gündem oldu.

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LÜKS EVİNİ GÖRENLER HAYRAN KALDI

Amerika’ya seyahat eden Rahmi Koç Miami’deki evinde emlakçısı ve arkadaşı Nurdan Yıldırım’ı misafir etti.

Koç’un arkadaşı Nurdan Yıldırım, Rahmi Koç’un evinde çekilen fotoğrafları soysal medya hesabından paylaştı.

Bu fotoğraflar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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EVİ ÇOK BEĞENİLDİ

Rahmi Koç’un tablolarla, aydınlatmalarla dolu lüks evini görenler ise hayran kaldı.

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