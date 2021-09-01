PSG’de Ayrılık Depremi !

Dünyada bu sezon yaptığı transferlerle gündem olan ve bunların birçoğunu bedelsiz olarak yapan PSG’de işler karışmış durumda. Lionel Messi, Mbappe ve Neymar için konuşulan iddialar deprem etkisi yarattı.

Yaz transfer dönemine damga vuran Fransız devi PSG, Sergio Ramos, Donnarumma, Wijnaldum ve Lionel Messi gibi dünya yıldızlarını bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Ayrıca Fransız ekibi Danilo Pereira’yı ve Achraf Hakimi’yi transfer etti. 8’DE 8 YAPTILAR Bu sezon Fransa 1. Lig’e Mauricio Pochettino yönetiminde başlayan Paris Saint-Germain 8 maçta 8 galibiyet alarak müthiş bir start yaptı. PSG’de bütün gözler sezonun olay transferi Lionel Messi’deydi.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> MESSİ DAHA GOL ATAMADI Barcelona’dan gözyaşları ile veda eden ve PSG’ye bedelsiz olarak transfer olan Arjantinli dünya yıldızı Fransız ekibiyle 3 maça çıktı ve hala skor üretemedi. 34 yaşındaki yıldız sakatlığı nedeniyle de ligde 5 maçı kaçırdı. BOMBA GİBİ DÜŞEN İDDİA Lionel Messi ve Ramos ile birlikte bedelsiz olarak PSG’ye imza atan dünya yıldızı file bekçisi Gianluigi Donnarumma için bomba bir iddia gündeme gelmiş durumda. İtalyan kaleci şu ana kadar takımdaki rolünden memnun değil.

NAVAS FORMAYI BIRAKMIYOR 22 yaşındaki İtalyan file bekçisi Donnarumma’nın başta Lionel Messi olmak üzere takımdaki Güney Amerikalı oyuncuların Keylor Navas’ın oynamasını istediklerinden rahatsız olduğu ifade edilmekte. PSG’de son iki sezonda önemli işlere imza atan Keylor Navas, bu sezon da formayı bırakmıyor. SADECE 2 MAÇTA FORMA GİYDİ PSG’nin tecrübeli file bekçisi Navas, şu ana kadar 8 maçta forma giyerken Gianluigi Donnarumma ise sadece 2 maçta forma şansı buldu. Mauricio Pochettino’nun şu anda seçiminin net şekilde Keylor Navas’tan yana olduğu belirtiliyor.

GÜNEY AMERİKA ÇETESİ Corriere della Sera’nın haberine göre başta Lionel Messi olmak üzere PSG’nin Güney Amerikalı Di Maria, Paredes, Neymar, Marquinhos gibi yıldızlarının Keylor Navas’ın oynamasından yana oldukları aktarılıyor. REKABET KOLAY DEĞİL Donnarumma’nın yakın çevresinden tanıdıkları ile görüşen La Gazzette dello Sport’ta ise Donnarumma’nın Keylor Navas ile rekabetin kolay olmayacağının farkında olduğu fakat şu ana kadar maçların neredeyse tamamında yedek oturacağını tahmin etmediği belirtiliyor.

JUVENTUS İDDİASI İtalyan basını, Donnarumma’nın ikinci planda kaldığı ikinci bir sezonu hiçbir şekilde kabul etmeyeceği ve yaz döneminde Juventus’a transfer olabileceğini iddia etmekte. ŞOK GÖRÜNTÜ Bu iddialar gündeme gelirken, PSG’nin Montpellier’i 2-0 yendiği maçta Kylian Mbappe’nin TV ekranlarına yansıyan görüntüsü Fransa’da büyük olay yarattı. Mbappe’nin maçın 88. dakikasında oyundan alındıktan 1 dakika sonra Draxler’e asist yapan Neymar’a söylendiği görüldü.