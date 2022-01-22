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Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan transfer talimatı! Sol bek için sürpriz iddia…

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan transfer talimatı! Sol bek için sürpriz iddia…
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22 Ocak 2022 - 13:02

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan transfer talimatı! Sol bek için sürpriz iddia…

Fenerbahçede İsmail Kartaldan transfer talimatı Sol bek için sürpriz iddia...

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, takıma sol bek transferi istedi. Elinde Filip Novak dışında orjin sol bek bulunmayan sarı lacivertlilerin gündemine Fransa’dan bir isim geldi.

Spor Toto Süper Lig’de Teknik Direktör İsmail Kartal’ın gelmesiyle birlikte 2 maçta 4 puan kazanan Fenerbahçe’de transfer çalışmaları başladı. Kartal, yönetimden sol bek için transfer yapılmasını istedi.

Filip Novak dışında orijinal sol beki bulunmayan F.Bahçe’de Antalyaspor maçında bu pozisyonda Ferdi Kadıoğlu, Altay karşılaşmasında ise Szalai görev yaptı. Kartal, özellikle Ferdi’yi önde kullanmak istemesi nedeniyle kadroya bir sol bek oyuncusu istedi.

Fransa’dan sürpriz isim listede

İsmail Kartal’ın raporunun ardından hareke geçen sarı-lacivertliler listesine Fransa’dan sürpriz bir ismi ekledi. Ajansspor’un haberine göre; Fenerbahçe sol bek transferi için Fransa Ligue 1 takımı Stade Reims forması giyen Ghislain Konan’ı transfer etmek istiyor.

17 maçta 3 gole katkı

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26 yaşındaki Fildişili savunmacı bu sezon Reims’de görev aldığı 17 maçta 1 gol, 2 asist kaydetti.

Ülkesinin takımı ASEC Mimosas’da futbola başlayan Konan’ın kariyerinde Guimarães B, Vit. Guimarães ve Stade Reims bulunuyor.

 

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