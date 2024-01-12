Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için olay sözler!

Galatasaray 16. hafta erteleme mücadelesinde Sivasspor’a konuk oldu. Kritik mücadelede Sarı-Kırmızılılar ilk yarının uzatma dakikalarında Kerem Demirbay’ın ayağından gelen golle 1-0 öne geçerken maçın 86. dakikasında Sivasspor’un penaltı golüyle üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla Galatasaray Sivas’tan 1 puanla dönerken zirve yarışında büyük bir yara aldı.
Maçın ardından TV 8.5 ekranlarında mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen çarpıcı yorumlarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER…
“HAZIRLIKSIZ YAKALANDI”
“Galatasaray tüm olumsuzluklara rağmen pozisyon vermiyor ama Okan Buruk Zaha’ya çok sabretti. 1 puan kötü değildir ama o kadar güç farkı var ama çok hazırlıksız yakalandı.”
“GALATASARAY’IN PENALTISI VERİLMEDİ”
“Hakemin maçı 2-0’a getirecek penaltı pozisyonunu vermemesi de skoru etkiledi. Abdülkadir Parmak’ın eline çarpıp Mertens’in önüne düşen pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum. Kerem’in ikinci sarı kartı doğru kart.”
“TRANSFERLERDE F.BAHÇE’NİN GERİSİNDE…”
“Galatasaray şampiyonluğa oynayan bir takım ama transferleriyle Fenerbahçe’nin çok gerisinde kaldı. Transferlerinden verim alamadı.
“BİR TUHAFLIK VAR”
“Okan hocanın son 3 değişikliği acaba mesaj mı? Bir tuhaflık olduğu kesin…”
“KRİZ VAR”
“Galatasaray’da kriz var bu oyuncular bu kadar küskün olamaz”
“HANGİ KULÜPTE OLDUĞUNUZ BİLİN”
“Hakim Ziyech de olsanız, Zaha da olsanız hangi kulüpte olduğunuzu bileceksiniz. Galatasaray’da oynuyorsunuz.”
“FENERBAHÇELİ OYUNCULAR DAHA ÖZVERİLİ”
Fenerbahçeli oyuncuların özverileriyle, Galatasaraylı oyuncuların özverileri arasında farklılık görüyorum. ama ona rağmen Okan hocanın bu kadar puan alması helal olsun.