Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için olay sözler!

Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için olay sözler!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
12 Ocak 2024 - 16:57
Galatasaray’ın Sivas’ta 2 puan bırakmasının yankıları sürerken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen maçın ardından dikkat çeken yorumlarda bulundu. Dilmen yaptığı değerlendirmede Galatasaray’da bir kriz olduğunu söyledi. İşte o sözler…

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için olay sözler! Büyük kriz var! - Sayfa 1

Galatasaray 16. hafta erteleme mücadelesinde Sivasspor’a konuk oldu. Kritik mücadelede Sarı-Kırmızılılar ilk yarının uzatma dakikalarında Kerem Demirbay’ın ayağından gelen golle 1-0 öne geçerken maçın 86. dakikasında Sivasspor’un penaltı golüyle üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için olay sözler! Büyük kriz var! - Sayfa 2

Bu sonuçla Galatasaray Sivas’tan 1 puanla dönerken zirve yarışında büyük bir yara aldı.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için olay sözler! Büyük kriz var! - Sayfa 3

Maçın ardından TV 8.5 ekranlarında mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen çarpıcı yorumlarda bulundu.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için olay sözler! Büyük kriz var! - Sayfa 4

İŞTE O SÖZLER…

“HAZIRLIKSIZ YAKALANDI”

“Galatasaray tüm olumsuzluklara rağmen pozisyon vermiyor ama Okan Buruk Zaha’ya çok sabretti. 1 puan kötü değildir ama o kadar güç farkı var ama çok hazırlıksız yakalandı.”

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için olay sözler! Büyük kriz var! - Sayfa 5

“GALATASARAY’IN PENALTISI VERİLMEDİ”

“Hakemin maçı 2-0’a getirecek penaltı pozisyonunu vermemesi de skoru etkiledi. Abdülkadir Parmak’ın eline çarpıp Mertens’in önüne düşen pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum. Kerem’in ikinci sarı kartı doğru kart.”

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için olay sözler! Büyük kriz var! - Sayfa 6

“TRANSFERLERDE F.BAHÇE’NİN GERİSİNDE…”

“Galatasaray şampiyonluğa oynayan bir takım ama transferleriyle Fenerbahçe’nin çok gerisinde kaldı. Transferlerinden verim alamadı.

Ahmet Çakar ‘Mutlak penaltı’ Erman Toroğlu ‘Bir şey diyemem’ Hangisi doğru hocam?Ahmet Çakar ‘Mutlak penaltı’ Erman Toroğlu ‘Bir şey diyemem’ Hangisi doğru hocam?

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için olay sözler! Büyük kriz var! - Sayfa 7

“BİR TUHAFLIK VAR”

“Okan hocanın son 3 değişikliği acaba mesaj mı? Bir tuhaflık olduğu kesin…”

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için olay sözler! Büyük kriz var! - Sayfa 8

“KRİZ VAR”

“Galatasaray’da kriz var bu oyuncular bu kadar küskün olamaz”

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için olay sözler! Büyük kriz var! - Sayfa 9

“HANGİ KULÜPTE OLDUĞUNUZ BİLİN”

“Hakim Ziyech de olsanız, Zaha da olsanız hangi kulüpte olduğunuzu bileceksiniz. Galatasaray’da oynuyorsunuz.”

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için olay sözler! Büyük kriz var! - Sayfa 10

“FENERBAHÇELİ OYUNCULAR DAHA ÖZVERİLİ”

Fenerbahçeli oyuncuların özverileriyle, Galatasaraylı oyuncuların özverileri arasında farklılık görüyorum. ama ona rağmen Okan hocanın bu kadar puan alması helal olsun.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ahmet Çakar ‘Mutlak penaltı’ Erman Toroğlu ‘Bir şey diyemem’ Hangisi doğru hocam?Ahmet Çakar ‘Mutlak penaltı’ Erman Toroğlu ‘Bir şey diyemem’ Hangisi doğru hocam?
TFF’den flaş yabancı futbolcu açıklaması!TFF’den flaş yabancı futbolcu açıklaması!
Galatasaray’ı Sivas’ta bekleyen büyük tehlikeGalatasaray’ı Sivas’ta bekleyen büyük tehlike
Fenerbahçe’den zehir zemberek açıklamaFenerbahçe’den zehir zemberek açıklama
Beşiktaş yeni teknik direktörünü bulduBeşiktaş yeni teknik direktörünü buldu
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !