Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için olay sözler!

İŞTE O SÖZLER…

“HAZIRLIKSIZ YAKALANDI”

“Galatasaray tüm olumsuzluklara rağmen pozisyon vermiyor ama Okan Buruk Zaha’ya çok sabretti. 1 puan kötü değildir ama o kadar güç farkı var ama çok hazırlıksız yakalandı.”