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Merkez Bankası’ndan enflasyon açıklaması! Dolar, vergi, akaryakıt…

Merkez Bankası’ndan enflasyon açıklaması! Dolar, vergi, akaryakıt…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Ağustos 2023 - 13:07

TCMB’nin Temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporunda, enflasyonun Temmuz’da 9,49 oranında yüksek bir artış kaydettiği belirtilerek, bu gelişmede vergi ile yönetilen-yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışları yanında, Türk lirasındaki değer kaybı ve ücret artışlarının etkili olduğu belirtildi.

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