Prof. Ahmet Ercan açıkladı! Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi?

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin İstanbul depremini tetiklemeyeceğini belirterek, “Marmara gergin değil” dedi.
Haber Global yayınında konuşan Prof. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin beklenen büyük Marmara depremine etkisi olup olmayacağını yorumladı.
Ercan, şu ifadeleri kullandı:
“Herkes merak ediyor çünkü 5 kişiden biri İstanbul’da yaşıyor. Bu deprem, İstanbul’da bir depremi tetiklemez. Marmara gergin değil. Marmara’nın deprem için 6 milyar gigatonluk bir güce ihtiyacı var. Bu güç Marmara’da toplanmış değil. O nedenle 24 yıldır benim dışımdaki arkadaşlar her an deprem olabilir demesine rağmen bu deprem olmadı çünkü gergin değil Marmara… Depremciklerin gergin olması o bölgenin gergin olduğunu göstermez. Depremcikler, o bölgedeki gerginliğin birikmekte olduğunu gösterir.”
Ercan, Kahramanmaraş depremi konusunda da “Deprem en kötü koşullarda oluşmuştur. 1. Kara kış, dondurucu soğuk, 2. İnsanlar evlerinde uyurken, 3. Toplum geçim sıkıntısı çekerken… Felaket çok büyük ulusla el ele olalım. Kimse kimseden yakınmasın. Yardımcı olalım” yorumunu yaptı.